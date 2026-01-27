“La consulta necesita y exige debate”: Roy Barreras advierte a Iván Cepeda por silencio preelectoral

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El precandidato Roy Barreras estuvo en Dos Puntos, de Caracol Radio, para hablar de la consulta de centro izquierda que espera la compongan Camilo Romero, Iván Cepeda, Daniel Quintero y él, aunque no descartó más personas.

“Los partidos que nos inscribieron a Daniel, a Iván, a Camilo y a mí, han manifestado su derecho de participar en la consulta del 8 de marzo, es que esto no es sorpresa para nadie. Yo lo dije cuando regresé de Londres, las izquierdas debían elegir un candidato en su consulta para lo que nosotros creemos puede darle a Colombia un gobierno estable, tranquilo y no polarizante”, comentó.

Destacó que cada uno de los precandidatos que participarán en la consulta son diferentes, por lo que se pueden complementar para las elecciones.

“Confío que el CNE les permita participar en la consulta a Daniel Quintero e Iván Cepeda (…). El cambio hay que saber hacerlo, el que no haga bien las cosas, le sale mal”, indicó.

Postura de Iván Cepeda de no hablar ante medios en Colombia

Barreas manifestó: “esta consulta necesita y exige debates porque Colombia merece saber las diferencias, pero también las afinidades”. Además, comentó que la consulta de derecha sí está haciendo debates, por lo que “sería una tontería no realizarlos”.

De esta manera, reiteró que la intención de la consulta es la “unión” y quienes la componen son Iván Cepeda, Daniel Quintero, Camilo Romero y Roy Barreras. No obstante, aclaró que entre esos nombres hace falta una mujer.

“La consulta es un proceso de unidad para garantizar que el país avance hacia el modelo de país justo”, afirmó, resaltando que cada uno de los participantes “aporta lo que sabe hacer”.

Escuche la entrevista completa con Roy Barreras aquí: