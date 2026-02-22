Hable con elPrograma

22 feb 2026

Santa Marta

Presidente Gustavo Petro exige instalación inmediata de estación de Carabineros en el Parque Tayrona

A través de cuenta en X el presidente de la República, Gustavo Petro se pronunció sobre la situación de seguridad en el Parque Nacional Natural Tayrona.

Presidente Gustavo Petro/ Presidencia de la República

Santa Marta

A través de cuenta en X el presidente de la República, Gustavo Petro se pronunció sobre la situación de seguridad en el Parque Nacional Natural Tayrona, al denunciar el incumplimiento de una orden presidencial para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en la zona.

“He ordenado que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la fuerza pública”, enfatizó.

El pronunciamiento se da en medio de la situación de seguridad en este destino turístico, que en las últimas semanas ha sido objeto de denuncias y medidas como el cierre de sus instalaciones por parte de las autoridades.

Es de recordar que, Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre total del Parque Nacional Natural Tayrona mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, como medida preventiva ante graves condiciones de riesgo público que ponen en peligro la vida, integridad y seguridad del personal, visitantes y comunidades dentro del área protegida.

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO.

Últimos programas

