Hombre protagonizó tenso momento en Cartagena: hizo gestos de disparar contra expresidente Uribe

Un hombre aparentemente exaltado generó pánico entre los asistentes a un evento público realizado en el barrio El Cabrero de Cartagena, donde estaba en la tarima principal el expresidente y candidato al senado Álvaro Uribe, junto a varios aspirantes del Centro Democrático.

El sujeto llamó la tensión del propio exmandatario, cuando estiró su brazo e hizo gestos con sus dedos como si accionara un arma de fuego. De inmediato Uribe alertó a los encargados de la seguridad, siendo necesaria la intervención de escoltas y uniformados de la Policía Nacional, quienes lograron detener a este espontáneo y retirarlo del lugar.

El discurso tuvo mensajes hacia Petro

Superado el incidente el expresidente Uribe Vélez lanzó duras críticas contra el actual gobernante, cuestionando su alto gasto público y crecimiento innecesario del Estado.

Así mismo, habló de la relación entre Colombia y Estados Unidos, con un comentario especial sobre la más reciente visita de Petro al país norteamericano. “Yo quería hablar con el presidente Trump y me pregunté: ¿cómo voy a comunicarme con él si va a ir Petro allá? Le voy a pedir que le tenga a Petro unos patacones con suero, huevo, es decir, que lo atienda bien, para que Petro no se gaste la plata de los colombianos en restaurantes caros en los EE.UU”, aseguró el expresidente.