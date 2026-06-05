“La campaña de Cepeda ahora busca acuerdos con sectores que maltrató”: Catherine Juvinao

En diálogo con 6AM de W Radio, la representante Catherine Juvinao afirmó que desde la campaña de Iván Cepeda ahora se busca acercar posiciones con sectores que, según ella, fueron marginados durante los últimos años.

“Ahora sí se busca tender los puentes con el centro, con los sectores independientes, a los que hay que decir se maltrató de manera sostenida y sistemática durante estos últimos años”, señaló la congresista.

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Sin embargo, aclaró que la decisión de abandonar la Alianza Verde no obedece a la coyuntura electoral ni a negociaciones recientes. “Desde hace más de un año el sector independiente del Partido Verde viene explorando la solicitud de escisión”, sostuvo.

Juvinao también aseguró que los votantes de centro toman sus decisiones de manera autónoma y que ningún dirigente político puede orientar de forma automática ese respaldo electoral. “Los votos de centro no tienen dueño. El elector de centro es un ciudadano muy empoderado, independiente y crítico”, afirmó.

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Por su parte, el representante Jaime Raúl Salamanca explicó que tras la aprobación del estudio de escisión comenzará la definición de las condiciones para formalizar la salida de la congresista. “La representante logre junto a las directivas del partido establecer los acuerdos y los términos en los cuales se procederá a escindir del partido a esta representante del Partido Verde”, indicó.