Gran debate sobre la reforma pensional: Paloma Valencia y Gustavo Bolívar en 6AM W

Este jueves, 19 de febrero, en 6AM W con Julio Sánchez Cristo, Paloma Valencia y Gustavo Bolívar protagonizan un gran debate sobre la reforma pensional.

¿Qué opina de la reforma pensional?

Paloma Valencia: “No me gusta porque los colombianos que llevan ahorrando toda su vida un ahorro pensional, que hoy están en los fondos privados de pensiones, y entonces el Gobierno dice que para pagar subsidio al adulto mayor, que existe desde la Ley 100, se deben tomar esos ahorros (...) Ese subsidio se debe pagar del presupuesto sin robar a los pensionados”, dijo.

“No se le puede dejar una deuda impagable a los jóvenes colombianos (...) Es una manera indirecta de estar robando a los colombianos pensionados”, agregó.

Gustavo Bolívar: “Con la reforma pensional no estamos agarrando el ahorro pensional de la gente, lo que decimos es que las pensiones que estén por encima de los 10 salarios mínimos, le tiene que aportar a un pilar solidario un 1%, y los de más de 20 salarios mínimo, se le toca un 2%. Esto se le dará a 3′100.000 personas que están en extrema pobreza, se les va a tener un bono de 230 mil pesitos con ese aporte de las altas pensiones, que no alcanza obviamente para cubrir todo este gasto que es de 9 billones al año“.

No contraten un peluquero de 23 mil millones a la primera dama — Paloma Valencia

Paloma Valencia: “Lo primero, los impuestos sobre quienes tienen altos salarios no suman más de 1.1 billones, de manera que el problema de los 9 billones no se soluciona con la reforma pensional, como le está explicando el senador Bolívar. La verdad es que lo que van a hacer es coger todos los ahorros pensionales de los colombianos, volverlos una gran bolsa y de ahí empezar a pagar. ¿Cómo funciona el tema? Es un cruce de cuentas que espero que los colombianos me entiendan”, señaló.

Y explicó: “Lo que están haciendo es cogiendo la plata del ahorro de cada colombiano, que es suya, de su trabajo, para pagar las pensiones de cualquier colombiano. Y entonces con eso no tienen que tocar el Presupuesto General de la Nación. Y ahí es donde dicen se nos facilita pagar el subsidio al adulto mayor. Dice el senador Gustavo Bolívar que si no, ¿de dónde lo van a pagar? Yo le voy a decir de dónde: No le alquilen, no contraten un peluquero de 23 mil millones a la primera dama, no le paguen a los congresistas en maletas en efectivo, no nombren 57 mil contratistas en enero que valen 12.5 billones de pesos con los 16 mil cargos adicionales, de ahí se puede pagar. Uno puede bajar el gasto estatal, la burocracia y la corrupción y pagarle a los viejitos".

La senadora no tiene en la cabeza las cifras. Tenemos mucha desinformación — Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar: “La senadora Paloma Valencia tiene imprecisiones. Ella quiere tener un discurso efectista, decir que con los 23 mil millones que le pagan al peluquero, lo cual no es cierto, hay que ser aquí serios para hacer política, 23 mil millones es lo que suman varios contratos que no voy a defender, varios contratos que se hicieron a través de RTVC para financiar un grupo de más de 50 personas que hacen diferentes labores allá en la Presidencia y en el DAPRE y no es solo el peluquero”.

Y agregó: “La senadora no tiene en la cabeza las cifras, no le cabe en la cabeza al país porque cómo va a pensar que con lo que dejo de pagarle a un peluquero puedo asumir el pago de 3 millones 125 mil viejos, eso no es cierto. Tenemos mucha desinformación, nosotros lo que estamos tratando de hacer es que el sistema aborde una deuda social enorme de muchas personas que no pudieron cotizar en su vida (...) que le quitemos el 1% a los que ganan 17 millones y el 2% a los que ganan 35 millones de pesos le parezca confiscatorio de las personas que trabajaron toda la vida, a mí no me parece. Por eso se llama el sistema solidario”, dijo, añadiendo que lo que se pretende es hacer justicia social.

Noticia en desarrollo.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: