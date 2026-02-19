¿Roy Barreras debe ser el candidato del progresismo si obtiene 2 millones de votos en la consulta?

Caracol Radio les preguntó a 19 congresistas, candidatos al Congreso y militantes del Pacto Histórico y del Frente Amplio Unitario sobre la posibilidad de que Roy Barreras obtenga más de 2 millones de votos en la consulta del 8 de marzo.

Ante este escenario hipotético, este medio indagó si el exembajador debería ser el candidato único del progresismo y si Iván Cepeda debería retirarse a futuro, tal como lo planteó Barreras.

Estas fueron las respuestas:

Camilo Romero: “Roy Barreras es una farsa, primero se quedó con el nombre del Frente Amplio, después sacan a Iván Cepeda, nosotros no participamos en la consulta y se queda con el nombre del Frente por la Vida. Roy Barreras pretende engañar al pueblo colombiano con una trampa y es diciendo esto, que él puede sacar más votos que los que sacó Iván Cepeda. Que no sea tramposo, que se mida en la misma consulta y esa fue la que impidieron que esté Iván Cepeda. El candidato del progresismo es uno y se llama Iván Cepeda”.

Daniel Quintero: “Ese es el tipo de cuentas y mecánica política de la que la gente está cansada, la gente no es mercancía para negociar candidaturas. Mi misión contra todos los pronósticos es la de vencer a Roy y sus maquinarias, no para negociar posiciones sino para construir un país con futuro, resetear lo que está mal y trabajar por la gente. Por eso le pido no sólo al progresismo, sino a toda Colombia, que salga a votar de forma masiva la consulta del Frente por la Vida y vote ‘Daniel Quintero presidente’”.

María Fernanda Carrascal: “El Pacto Histórico decidió, de una manera histórica, hacer una consulta en octubre para definir quién iba a la consulta del 8 de marzo, pero hubo una vulneración de derechos a Iván Cepeda y dijimos, claramente, que íbamos a la primera vuelta y vamos con él sencillamente porque lo legitimamos en las urnas. Casi tres millones de personas salieron a legitimar nuestra consulta y más de un millón y medio de personas votaron por Iván Cepeda para que fuera nuestro candidato, así que nosotros tenemos que cumplir la voz de ese constituyente primario”.

Luis Guillermo Pérez: "No es posible que Roy Barreras sea el candidato presidencial del progresismo, si saca más votos que Iván Cepeda en la consulta del 26 de octubre donde Iván Cepeda sacó más de un millón y medio de votos. No es posible, en primer lugar porque el resultado de la consulta obliga a Iván Cepeda a ir a la elección presencial el 31 de mayo en primera vuelta.

En segundo lugar, el hecho de que saque más votos el 8 de marzo es lógico desde el punto de vista de que el 26 de octubre había una consulta en frío, donde solamente se realizó la consulta del Pacto Histórico y sólo había 20,000 mesas de votación. Ahora tenemos más de 125,000 mesas de votación en una jornada donde todas las fuerzas políticas se movilizan para hacer elegir sus candidatos al Congreso de la República. Es decir que aunque sacara más votos, eso no significaría que Roy Barreras tuviese más legitimidad que Iván Cepeda Castro".

Angélica Monsalve: “Si Roy Barreras supera en votos a los que sacó el Pacto Histórico en la consulta del 26 de octubre, Roy Barreras tiene que ser el próximo presidente de este país”.

Fabio Arias: “En consideración de que el Consejo Nacional Electoral dividió al Frente por la Vida al negarle la participación a Iván Cepeda en esa consulta, el aspecto principal, por lo menos es mi criterio y mi pensamiento al respecto, es que esas dos candidaturas: la de Iván Cepeda y la que salga mayoritaria del Frente por la Vida, el 8 de marzo, deben reunirse al día siguiente y buscar un acuerdo, y deponer todas las cosas que haya que deponer para organizarnos con un solo candidato en la primera vuelta presidencial.

Lo que requiere el país es que todo el progresismo llegue unificado a la primera vuelta para no tener la incertidumbre de que, de pronto, la extrema derecha y el uribismo nos puedan derrotar en esa primera vuelta”.

Luis Carlos Leal: “Son tres escenarios distintos. Yo creo que para que una persona se baje de su aspiración política, en un cargo tan importante y con legitimidad de ciudadanos y ciudadanos que apoyaron en cada una de las candidaturas, deberían ser procesos exactamente iguales. Una cosa fue una consulta atípica, otra cosa es esta consulta en el marco de un Congreso y otra cosa será la primera vuelta. Yo creo que hay que respetar las decisiones que el electorado tome.

“En ese sentido, pues creo que son legítimas las aspiraciones de ambos candidatos y es legítimo, además, el respetar la intención y la decisión de la población que será la que tome la determinación de quién será la persona que representará el progresismo o la continuidad de la política progresista en nuestro país”.

Juan David Duque: “Roy Barreras es el candidato de la clase política, de las maquinarias, de los clanes y de los gamonales en la regiones de la pesada clase política. Al igual que lo era Vargas Lleras y, al igual que con Vargas, mucha gente creía que él iba a ganar, pero nadie dice que va a votar por él. Por eso creo que el ganador de la consulta va a ser Daniel Quintero, quien en todos los escenarios, a diferencia de Roy, ha dicho que si Cepeda rinde mejor en segunda vuelta él le carga la maleta”.

Pedro José Vacca: “Yo considero que no, no se pueden comparar las dos consultas. La primera, en la que participó Iván Cepeda, fue una consulta en temporada fría electoral, no había ninguna otra elección, por tanto el mérito de obtener esa votación es verdaderamente mayor; mientras que la consulta que se va a llevar a cabo el 8 de marzo se hace en temporada caliente electoral porque son las elecciones de Senado y Cámara. Entonces no se puede equiparlo uno con lo otro.

Por tanto, no consideramos que se trate de reglas que se puedan conjugar para escoger entre el candidato de una consulta y de la otra.

Gabriel Becerra: Hoy el Pacto es la primera fuerza política, no solamente del progresismo y de las izquierdas, es la primera fuerza política de la sociedad colombiana. Esta primera fuerza política realizó una consulta para definir una sola candidatura, que por amplia mayoría ganó Iván Cepeda Castro en una consulta de casi 3 millones de ciudadanos con un número de votos que supera el 1.700.000 y, por lo tanto, es lo que las mismas encuestas reflejan como candidatura, que lidera el escenario de la elección presidencial.

Y ante la exclusión y la maniobra que impiden que el Pacto y que Iván pudiesen ir a una consulta, con otros sectores progresistas, liberales, social-demócratas, el escenario más consecuente es cerrar filas alrededor de su candidatura y trabajar con todos los sectores de la sociedad, no organizados y organizados, incluyendo a los líderes políticos que han decidido hacer su consulta.

Un gran pacto por la vida, que va a garantizar la victoria y la próxima Presidencia de la República, aspiramos nosotros en primera vuelta. Entonces en esa apuesta serán bienvenidos todos, incluyendo a quienes sobrevivan el escenario de consulta que, lógicamente, es un escenario que ha quedado bastante relegado en comparación con lo que ello fue hace cuatro años.

Alfredo Mondragón: “Iván Cepeda no solamente es el más opcionado en las encuestas, sino en el fervor popular, en las calles, en las calles del Valle del Cauca, en todo el país cada vez crece más el fervor por Iván Cepeda.

Y como el Consejo Nacional Electoral, en contra de la ley y la Constitución, sacó a Iván Cepeda de la consulta, esa consulta no tiene ningún tipo de responsabilidad con nosotros, la responsabilidad del Pacto y de los millones de colombianos que votarán por nosotros se van a expresar es en la primera vuelta.

Así que si el exsenador Roy Barreras ha decidido mantenerse en esa consulta, que está allá plagada de trampas, pues es una decisión legítima de él. Lo concreto es que si se queda en esa pues vamos a tener que competir en primera vuelta, pero nosotros en la campaña de Iván Cepeda seguiremos haciendo todos los esfuerzos para unificar a todos los sectores que estén decididos a proteger el legado del presidente Petro, no como un propósito personalista.

Eduard Sarmiento: “No, no es tan simple. Y de hecho ahí hay un truco, el truco es comparar las votaciones de la consulta del 26 de octubre, una consulta en frío y sin la misma maquinaria estatal y mediática, moviéndose alrededor de una elección, a una como esta en la que está absolutamente todo dispuesto para hacer las elecciones, ni siquiera es la misma cantidad de puestos de votación.

Entonces intentar comparar resultados, aún cuando dudo realmente que ese sea el resultado de Roy, pues de todas maneras sí resulta muy difícil intentar compararlas.

Yo lo que creo es que es una conversación muy distinta, las encuestas siguen mostrando un amplio favoritismo de Iván Cepeda y lo que hay que leer es qué es lo que las mayorías quieren y las mayorías no se van a expresar en una consulta en la que nosotros no vamos a participar”.

Ferney Silva: “No, no es posible hacer la comparación toda vez que la consulta el 26 de octubre, del año pasado, fue una consulta en frío y la consulta que se va a realizar el 8 de marzo, parcialmente del Frente Amplio y del progresismo, no representa toda la unidad de la fuerza, toda vez que el candidato más fuerte y más importante, Iván Cepeda, no va a estar en dicha consulta.

Consideramos que no es comparativo realizar eso de acuerdo indiferentemente al resultado que tenga el doctor Roy Barreras, que hace parte importante de este ejercicio, pero los escenarios son totalmente diferentes y consideramos que no debe compararse, ni ningún resultado puede alterar la presencia de Iván Cepeda en primera vuelta”.

Alejandro Ocampo: “Espero, en verdad, que ojalá Roy Barreras saque 2 millones de votos, ojalá sacara más votos. Si Iván Cepeda estuviese en la contienda sacaría entre cuatro y medio, y cinco millones de votos como mínimo. Yo creo que si el doctor Roy Barrera saca dos millones de votos debería ser el candidato a la vicepresidencia de Iván Cepeda, pero nunca pensaríamos en retirar a Cepeda. Necesitamos 11 millones de votos para ganar la presidencia y ahora el único candidato que pasa el 40% de intención de voto es Iván Cepeda”.

Heráclito Landínez: “Este 8 de marzo será la verdadera primera vuelta presidencial y el partido político que logre la mayoría de escaños en el Congreso de la República llegará con más fuerza con su candidato a la elección del 31 de mayo. De ahí la importancia, después de ese 8 de marzo, sentarse con nuestro aliado Roy Barreras, que es un hombre que conoce a profundidad el Congreso de la República, para avanzar en la unidad y llegar así más fuertes a la elección del 31 de mayo".

Gustavo García: “Roy, con seguridad, va a sacar más de 2 millones de votos por obligación como producto de las consultas. Ambos deberían ir a primera vuelta, esto no divide el progresismo; por el contrario, muestra dos candidatos con fuerza para poder llegar a la segunda vuelta y unificar esa visión progresista del país. Por eso creo, con toda seguridad, que debe salir a votar la gente por la consulta del Frente Amplio por la Vida, ese gran Frente Amplio que va a unificar y que va a lograr conseguir que los liberales progresistas, que la visión de centro-izquierda, que la gente que estamos queriendo defender el proyecto del presidente desde el Frente Amplio, pueda ser una representación importante del mismo en primera vuelta. Por supuesto nosotros estamos promoviendo que Roy sea presidente de la República y esto lo definirán las urnas en la primera vuelta”.

Susana Muhamad: “No hay ningún acuerdo que defina que, si saca más de 2 millones de votos, Roy Barreras va a ser el candidato de la coalición y esto es porque, primero, se prestaron para hacer una consulta con la trampa del Consejo Nacional Electoral y, segundo, están haciendo una consulta que no se puede comparar con la del Pacto Histórico que fue una fecha en frío, así que la negociación política no puede ser con base en eso. Para nosotros nuestra consulta va a ser la votación de listas de Cámara y Senado, y vamos a la primera vuelta con Iván Cepeda presidente”.

Pedro Flórez: “No cabe duda de que en la consulta del Frente por la Vida están incluidos candidatos del progresismo que, de una manera u otra, representan las ideas de cambio y transformación que lidera el Gobierno Nacional en cabeza del señor presidente de la República. Por lo tanto, esta consulta y su resultado que se obtenga el próximo 8 de marzo es tan legítimo como el resultado que en octubre del año pasado le dio el triunfo al candidato Iván Cepeda.

Al final, en ambos estarán representados los votos del progresismo, de la izquierda y de la centroizquierda que, por separado no le alcanzan a ninguno para la victoria. Por lo tanto, es importante que independiente del resultado de votos obtenidos en las dos consultas por los ganadores, una vez se dé la consulta del 8 de marzo los dos candidatos casi que están obligados a sentarse a buscar la unidad, así como a traer a más sectores que simpatizan con la necesidad de cambio que requiere el país”.