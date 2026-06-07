Iván Cepeda le propone un diálogo a integrantes del centro político: Claudia López le responde

Colombia se enfrenta a una fuerte división en medio de la contienda para la segunda vuelta presidencial.

Ante la coyuntura nacional, el candidato Iván Cepeda aseguró que está listo a dialogar con sectores del centro político, comprendiendo las críticas y construyendo propuestas concertadas.

“Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años“, puntualizó.

Señaló que su disposición al diálogo no es formal, porque está presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que los unifiquen.

Añadió que: “Nuestra tarea es, de manera concertada, corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien”.

¿Qué le respondió Claudia López?

Claudia López le respondió a la invitación de Iván Cepeda, que hizo para dialogar con los sectores del centro político, y le pidió que cuente cuáles son errores que reconoce en su campaña y cuáles aciertos propones profundizar mediante el Acuerdo Nacional que les propuso.

También, le agradeció por la invitación, y por haberse desmontado de la iniciativa del comité promotor de la Constituyente.

Luis Carlos Reyes se pronunció

Ante la propuesta, el excandidato Luis Carlos Reyes exaltó la iniciativa de Iván Cepeda y que esté reconociendo los errores que ha cometido su campaña presidencial.

“Para avanzar hay que despersonalizar el progresismo, y entender que la autocrítica no debilita, sino que fortalece”, dijo.