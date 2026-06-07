Autoridades piden a conductores particulares evitar transitar de noche por la vía Medellín-Quibdó

Chocó

Desde la tarde del sábado, la vía Medellín-Quibdó se encuentra cerrada en los límites entre el Chocó y Antioquia, en la población de El Carmen de Atrato, por un deslizamiento de tierra que impide la movilidad entre los dos departamentos en el sector El Seis.

El alcalde Jaime Herrera manifestó que este corredor permanecerá cerrado hasta que haya condiciones seguras para los conductores que transitan por allí, aunque indica que en el transcurso de la mañana podría habilitarse, por lo menos a un carril.

“Vamos a tratar de expedir una aclaratoria de emergencia. Mire cómo está la situación. A los carros particulares, nuevamente, les estamos diciendo. Es muy importante viajar de día y no es muy bueno viajar de noche; es respetar este paso del 6, que está muy delicado”, recomendó el mandatario.

El alcalde envió maquinaria amarilla a primera de este domingo y espera que el clima permita adelantar los trabajos para habilitar esa vía bloqueada en pleno puente festivo.