Se ‘mamaron’ la plata contratando influencers y se robaron la salud: Paloma Valencia

Los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Gustavo Bolívar hicieron parte del Debate por la Reforma Pensional organizado por 6AM W, en el que expusieron sus puntos de vista en diferentes temas que maneja la reforma pensional.

En este debate, la candidata Paloma Valencia aseguró que la reforma pensional se aprobó pagando a los congresistas y que es una reforma aprobada robándose la plata de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), recordó que hubo plata en efectivo con maletines a los congresistas.

Afirmó que no es aceptable que el Gobierno diga que la plata no le alcanza y, por ello, la razón sea cobrarles más a los colombianos y quitarles su ahorro pensional.

“En realidad ha sido un Gobierno que literalmente se ‘mamaron’ la plata contratando sus influencers y sus amigos y robándose el resto, hasta la salud de los colombianos, y entonces nos dicen que ahora hay que quitarle el ahorro pensional a los colombianos y endeudar a las nuevas generaciones”.

¿Paloma Valencia aumentará la edad de pensión en Colombia?

En otro tema, habló sobre el aumento de la edad pensional tanto en hombres como mujeres: “Estamos corriendo apenas los modelos de mi propuesta pensional para yo poderles decir a los colombianos, esta es la opción, es esta o es aquella. Y yo creo que en esto tenemos que ser serios. Este es un problema que no tiene Colombia, lo tiene el mundo entero, por los temas de que, primero, el mundo se está envejeciendo, y segundo, hoy las expectativas de vida todo el día aumentan y aumentan”.

En el debate, la candidata Paloma Valencia también habló de otros temas, como el Subsidio a Adulto Mayor que se puede pagar sin robar ahorro pensional de colombianos, donde afirmó que los recursos están saliendo de los ciudadanos que llevan ahorrando toda su vida laboral e indicó que ese dinero sale de sus sueldos, de la pensión en fondos privados.

