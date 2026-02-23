El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Yo tengo toda la confianza en la transparencia del registrador nacional”: Álvaro Uribe Vélez

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en entrevista con 6AM de Caracol Radio, recordó sus inicios en la política, cuando las encuestas le daban un bajo porcentaje de apoyo, y cómo siempre pidió una oportunidad para contar a los colombianos sus propuestas. Hoy, Uribe se muestra escéptico ante la influencia de las encuestas, afirmando que cuando se está recorriendo el país y trabajando, no se piensa en ellas.

