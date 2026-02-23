“Yo tengo toda la confianza en la transparencia del registrador nacional”: Álvaro Uribe Vélez
“Hay que apoyar al que gane, es una responsabilidad legal y de honor”: aseguró el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre la ‘Gran Consulta por Colombia’.
“Yo tengo toda la confianza en la transparencia del registrador nacional”: Álvaro Uribe Vélez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, en entrevista con 6AM de Caracol Radio, recordó sus inicios en la política, cuando las encuestas le daban un bajo porcentaje de apoyo, y cómo siempre pidió una oportunidad para contar a los colombianos sus propuestas. Hoy, Uribe se muestra escéptico ante la influencia de las encuestas, afirmando que cuando se está recorriendo el país y trabajando, no se piensa en ellas.
Noticia en desarrollo
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...