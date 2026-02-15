Los cuestionamientos de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda luego de su visita a Medellín: ¿Qué pasó?

Álvaro Uribe reaccionó al evento político que encabezó el senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico en Medellín, donde reunió a sus seguidores en el Parque Berrío como parte de sus recorridos por el país.

Durante su intervención, Iván Cepeda lanzó críticas contra el uribismo y el Centro Democrático, y aseguró que su proyecto político busca avanzar en reformas sociales. “A nuestros adversarios, a la extrema derecha y su jefe Álvaro Uribe Vélez, les decimos: nos vemos en las urnas”, afirmó el senador.

Tras el evento, Uribe respondió públicamente y rechazó las declaraciones del precandidato presidencial. El exmandatario aseguró que Cepeda ha hecho afirmaciones falsas y cuestionó su presencia en Antioquia.

“En Medellín le recordaremos a Cepeda que mientras él ha estado al servicio del terrorismo yo he estado al servicio de Antioquia y de Colombia. Cepeda, no venga a Antioquia a engañarnos”, señaló Uribe.

La visita de Cepeda se da en medio de una agenda política que busca fortalecer su presencia en distintas regiones del país, incluyendo Antioquia, considerada históricamente como un bastión electoral del uribismo.

Ambos líderes han mantenido confrontaciones políticas durante varios años, en medio de diferencias ideológicas y procesos judiciales que han marcado su relación pública.