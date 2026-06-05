Así suena ‘Por imaginarte aquí’, el nuevo lanzamiento del cantautor colombiano Augusto Tamayo
El músico colombiano, ganador de Grammy, estuvo en 6AM W de Caracol Radio hablando sobre su nueva producción discográfica.
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David Otero
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