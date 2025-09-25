Emergencia en vía Bucaramanga - Pamplona: árbol desplomado deja barrios sin luz y casas afectadas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Paola Montagut, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Limoncito.

Bucaramanga

La grave emergencia que se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con el Norte de Santander, a la altura de los barrios Limoncito y Miraflores donde la caída de un árbol de gran tamaño afectó el tránsito, destruyó parte de cuatro viviendas y dejó sin energía eléctrica a decenas de familias tras el colapso de las redes de media tensión.

Según los vecinos desde hace meses se había advertido el riesgo.

“Ese árbol ya tenía más de 32 derechos de petición, incluso una tutela a la oficina de Área Metropolitana y a la alcaldía de Bucaramanga. Nadie atendió la situación y ahora tenemos familias damnificadas”, denunció Paola Montagut, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Limoncito.

#Emergencia | Un árbol cayó sobre la vía debido a las fuertes lluvias en el sector de Morrorico. Se mantiene la vía cerrada, comunidad del sector adelanta labores para retirar el 🌳. pic.twitter.com/PMU1iwRt6o — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) September 24, 2025

Falta de preparación en los bomberos

La comunidad criticó duramente el papel de los organismos de socorro, en especial de Bomberos Bucaramanga quienes según los habitantes no contaban con las herramientas adecuadas para atender la emergencia.

“Llegaron con dos motosierras. Una se quemó y la otra no tenía gasolina. Nos tocó a nosotros poner el combustible para que funcionaran. Al final fueron vecinos de fincas cercanas quienes prestaron sus motosierras para poder despejar la vía”, relató Montagut.

Incluso habitantes en el sector de Morrorico denunciaron que los bomberos suspendieron las labores durante el cambio de turno, dejando troncos dentro de las viviendas afectadas.

“Es increíble que en un desastre de estos no tuvieran la capacidad de respuesta. Si no fuera por la gente del barrio, esto no se resolvía”, agregó la líder comunitaria.

Contrario a esto, a través de su cuenta de X el alcalde Jaime Andrés Beltrán destacó la labor de cuerpo de Bomberos.

“Resaltar el trabajo de nuestros Bomberos y equipos de socorro que desde el primer momento atendieron la situación. Retirando el árbol y salvaguardando a las personas afectadas. Las vidas son lo más importante”, indicó el mandatario de los bumangueses.

Resaltar el trabajo de nuestros @bomberos_bga y equipos de socorro, que desde el primer momento atendieron la situación, retirando el árbol y salvaguardando a las personas afectadas.



Las vidas son lo más importante. https://t.co/Ccgl7p2rnX — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) September 25, 2025

Cuatro viviendas afectadas y familias damnificadas

El balance de la emergencia reporta cuatro viviendas afectadas, una de ellas con pérdida total y otra con daños en la mitad de la estructura. Algunas casas sufrieron afectaciones parciales en techos y paredes.

Incluso una de las familias damnificadas enfrenta una situación crítica. El propietario, un adulto mayor con discapacidad, perdió su vivienda recientemente tras la muerte de su esposa.

“Nos tocó trasnochar cuidando las casas porque los troncos quedaron adentro de las viviendas. Tuvimos que vigilar toda la noche”, narró Montagut.

Sin energía eléctrica

El colapso del árbol también tumbó varias redes de media tensión, dejando sin luz a buena parte de los barrios Limoncito y Miraflores.

“Estamos sin energía desde hace 12 horas y la Electrificadora no nos contesta. No sabemos cuándo se va a restablecer el servicio”, denunció un habitante del barrio Miraflores.

La comunidad al frente

Ante la falta de respuesta los mismos vecinos organizaron la remoción de troncos, limpieza de la vía y apoyo a las familias afectadas.

“Valieron más los amigos y la comunidad que los organismos de socorro”, sentenció uno de los habitantes en Morrorico.

La vía nacional finalmente fue despejada después de seis horas.

Mientras tanto los damnificados esperan ayudas y una respuesta clara de las autoridades que, pese a múltiples advertencias, no evitaron la tragedia que hoy deja a varias familias en la incertidumbre.