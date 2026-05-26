Instalan mesa de consenso para la prevención de la violencia basada en género en Santander

Bucaramanga

La fundación Mujer y Futuro ante los hechos violentos en contra de mujeres en el departamento de Santander instó para que se instalara una mesa de consenso para la prevención de la violencia basada en género y los feminicidios en el departamento con la participación de la Procuraduría.

Karen Vergel es la presidenta de esta mesa de consenso y señaló que “esto pues surge como una solicitud que se realiza la Procuraduría General de la Nación, teniendo en cuenta que la Fundación Mujer y Futuro ha observado la persistencia y el aumento de las violencias contra las mujeres y las barreras institucionales que se han venido identificando en la atención de los casos desde el área de psico jurídica".

En esta mesa también participan integrantes de organizaciones sociales, estatales y de justicia quienes serán garantes de las actuaciones que se realicen en el departamento para la protección de las niñas, jóvenes y mujeres y evitar que la cifra de violencia basada en género y feminicidios siga en aumento.

“Las mujeres siguen perdiendo la vida en contextos donde existieron alertas, donde existieron denuncias, donde hubo silencio institucional y barreras de protección… venimos a nombrarlas, venimos a exigir respuestas y venimos a insistir que ninguna mujer debe morir por el hecho de ser mujer”, indicó Johanna Durán, directora de la Fundación Mujer y Futuro.

En seis meses la mesa se volverá a reunir para verificar las acciones que se han realizado en los últimos meses para que se garantice la protección de todas las mujeres.