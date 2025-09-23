Mineros de Soto Norte frenan visita del Servicio Geológico Nacional

Bucaramanga

En Soto Norte, Santander, más de 200 mineros realizaron un plantón para impedir el ingreso de una comisión del Servicio Geológico Nacional que pretendía adelantar estudios sobre radiación en la zona.

Los voceros de la protesta aseguraron que en anteriores visitas los informes de la entidad han sido sesgados, sin participación de la comunidad, y que sus resultados han generado restricciones económicas en la región, hoy catalogada como reserva forestal.

Jairo Leal, uno de los líderes de la manifestación, explicó que la comunidad minera se siente empujada a la ilegalidad:“Nos han prometido la formalización desde hace años, pero no se ha visto ningún avance. Queremos trabajar cumpliendo estándares ambientales, pero hasta ahora el Estado no ha dado soluciones”, afirmó.

Los manifestantes insistieron en que la minería en la zona protege las fuentes hídricas y rechazaron las versiones sobre supuestos daños ambientales. Anunciaron además que presentarán un pliego de peticiones ante las autoridades nacionales, solicitando garantías para la formalización de su actividad.