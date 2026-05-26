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26 may 2026 Actualizado 18:59

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Bucaramanga

Fueron capturados los responsables del triple homicidio en Barrancabermeja

Estos sujetos pertenecián a la banda criminal ”LOS de la M”.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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La Policía del Magdalena Medio confirmó la captura de Alias “Cole” de 18 años y alias “Café” de 19 años, quienes serian los presuntos responsables del triple homicidio en Barrancabermeja.

Cabe recordar que en esta masacre fueron asesinadas tres personas, entre ellos dos menores de edad.

Masacre registrada el pasado 29 de abril de 2026. Estos sujetos pertenecián a la banda criminal ”LOS de la M”.

Las autoridades en ese momento, ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos la recompensa por información que permita dar con estos responsables.

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