Concejal Carlos Parra denuncia irregularidades en cambio de medidores del acueducto en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En medio de una mesa de trabajo convocada por la Superintendencia de Servicios Públicos, el concejal de Bucaramanga Carlos Parra denunció que existen irregularidades en el proceso de reposición masiva de medidores que adelanta el Acueducto Metropolitano.

Parra, aseguró que la empresa ha incurrido en inconsistencias y contradicciones frente a la información entregada a la ciudadanía. Como ejemplo, señalan a través de un comunicado que, “pese a que el Acueducto afirma no realizar cambios de medidores con autorización verbal, existen pruebas de que sí lo hace”.

Lea también: Así será la rotación del pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga desde el 1 de octubre

Asimismo, cuestionó la justificación utilizada por la empresa para reemplazar los equipos con más de diez años de uso. Según la Superintendencia, “no existe ninguna norma que obligue al cambio automático por antigüedad, y es responsabilidad del Acueducto demostrar técnicamente la obsolescencia en cada caso particular”.

Convoca a una reclamación colectiva

Ante este panorama, el concejal anunció que interpondrá una reclamación formal para suspender de manera inmediata cualquier cobro irregular derivado de estos procedimientos. Informó que en la reclamación puede hacer parte cualquier ciudadano al que le hayan cambiado el medidor con irregularidades. “Si a usted ya le instalaron el medidor sin el debido proceso o recibió la carta de notificación, puede sumarse a la reclamación colectiva”, expresó el concejal Carlos Parra.

Podría interesarle: Alertan sobre posible desvío de recursos para obras de tres instituciones educativas de Bucaramanga

El cabildante del partido verde, agregó que con el objetivo de facilitar la participación ciudadana, habilitó un grupo de WhatsApp en el que los usuarios pueden inscribirse y firmar la reclamación.

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb) denunció agresiones contra trabajadores

La entidad, a través de un comunicado oficial, denunció que han existido agresiones verbales y físicas contra los trabajadores de la empresa contratista encargada de la instalación y reposición de medidores en varios sectores de la ciudad.

Advirtió el amb que en la última semana se han presentado al menos siete incidentes en los que los técnicos fueron víctimas de intimidaciones, amenazas, hurto de herramientas e incluso golpes.

Otras noticias: Embarazos adolescentes han disminuido en Bucaramanga en el 2025

El acueducto aclaró que la reposición de medidores "no es un proceso nuevo ni extraordinario, sino una actividad habitual en todas las empresas de servicios públicos". El cambio se realiza bajo dos circunstancias: cuando el medidor deja de funcionar adecuadamente o cuando, por actualización tecnológica, el equipo ya cumplió su vida útil.

Lea aquí el comunicado del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga: