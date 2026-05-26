Guerra de poderosos carniceros de Santander se trasladó a Bogotá: van 3 muertos de la misma familia

Este martes, 26 de mayo, un nuevo sicariato estremeció el norte de Bogotá. Dos hombres en motocicleta atacaron con arma de fuego a José Víctor Rojas González, de 35 años, comerciante del sector cárnico en el barrio Ciudad Jardín, en la localidad de Suba.

De acuerdo con fuentes, el hombre contaba con un esquema de seguridad y tenía chaleco antibalas en medio del ataque.

Sin embargo, este no sería un hecho aislado. Rojas hacía parte de una familia que ha librado una guerra en Santander y que posteriormente se trasladó a Bogotá, presuntamente por disputas relacionadas con dineros que se encuentran resguardados en seguros familiares.

Otras víctimas

Fuentes confirmaron a Caracol Radio que el hombre que el hombre asesinado este martes era de primo de Yahir Ruiz Rojas, comerciante de carne y propietario del establecimiento Carnes Frigomontreal, quien fue víctima de otro atentado el pasado lunes 13 de abril en el barrio Barrancas en la localidad de Usaquén. Al momento del ataque, también contaba con un arma de fuego propia y chaleco antibalas.

Así mismo, Mauricio Rojas González, primo del hombre asesinado este martes, fue acribillado por dos sicarios en el barrio Normandía en el mes de septiembre de 2024.

A este caso se suma el de Carlos Julio Rojas González, familiar de las otras víctimas, quien fue asesinado en septiembre de 2023.