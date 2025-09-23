Trabajadores del Acueducto de Bucaramanga han sido agredidos durante reposición de medidores

Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) rechazó las agresiones verbales y físicas que han sufrido trabajadores de la empresa contratista encargada de la instalación y reposición de medidores en varios sectores de la ciudad.

En un comunicado oficial, la entidad advirtió que en la última semana se han presentado al menos siete incidentes en los que los técnicos fueron víctimas de intimidaciones, amenazas, hurto de herramientas e incluso golpes.

Casos de agresión:

Uno de los hechos más graves ocurrió el pasado 19 de septiembre, cuando un trabajador recibió un golpe en la cabeza. Un día antes, cinco instaladores fueron sacados de un barrio en el norte y a uno de ellos le robaron sus equipos de trabajo, de acuerdo a lo mencionado por Gerardo Bohórquez, jefe de comunicaciones del AMB.

El funcionario explicó a Caracol Radio que la situación se ha visto agravada por mensajes falsos que circulan en redes sociales, donde se incita a la comunidad a impedir los cambios de medidor.“Esos mensajes irresponsables ponen en riesgo la vida de los trabajadores. Ellos cumplen una labor técnica, son padres, madres e hijos que merecen respeto como cualquier ciudadano”, puntualizó.

El cambio de medidores:

El Acueducto aclaró que la reposición de medidores no es un proceso nuevo ni extraordinario, sino una actividad habitual en todas las empresas de servicios públicos. El cambio se realiza bajo dos circunstancias: cuando el medidor deja de funcionar adecuadamente o cuando, por actualización tecnológica, el equipo ya cumplió su vida útil.

El AMB recalcó que el cambio de medidor no genera costos adicionales al usuario ni incrementa automáticamente el valor de la factura, sino que busca garantizar una medición justa y transparente del consumo de agua.

Finalmente, la entidad recordó que los ciudadanos cuentan con todos los canales institucionales para resolver inquietudes o presentar recursos, y reiteró su llamado a respeto hacia los trabajadores en terreno.“La violencia nuca será la respuesta, la base de la convivencia debe ser la verdad, la cordura y el respeto“, agregó Gerardo.