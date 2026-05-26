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26 may 2026 Actualizado 22:19

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Condenan a 40 de prisión a un hombre por agresión sexual a su hija de 11 años

Los hechos se presentaron en el municipio de Piedecuesta, Santander.

Cárcel (créditos: GettyImages)

Cárcel (créditos: GettyImages) / Caspar Benson

Cárcel (créditos: GettyImages)
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Bucaramanga

A través de un comunicado la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena de 40 años de prisión a un hombre hallado responsable de agredir sexualmente a su hija de 11 años en el municipio de Piedecuesta en Santander.

Según el ente acusador “los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2025 en el barrio Cabecera del Llano, en el municipio de Piedecuesta, donde el ahora sentenciado sometió por la fuerza y a múltiples vejámenes sexuales a su hija”.

Dice también la Fiscalía que se pudo evidenciar que este hombre habría sometido a intimidaciones y amenazas a la menor de edad ejerciendo así violencia física ante la resistencia de la niña.

Fueron los familiares de la menor quienes al momento de conocer los hechos instauraron la denuncia y así se logró procesar al capturado de 42 años y posteriormente judicializarlo.

Este hombre aceptó los cargos en medio de la audiencia preparatoria y el juez lo consideró responsable del delito de acceso carnal violento agravado.

Esta condena no fue objeto de ningún recurso, por lo que queda en firme.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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