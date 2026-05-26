Condenan a 40 de prisión a un hombre por agresión sexual a su hija de 11 años

Bucaramanga

A través de un comunicado la Fiscalía General de la Nación confirmó la condena de 40 años de prisión a un hombre hallado responsable de agredir sexualmente a su hija de 11 años en el municipio de Piedecuesta en Santander.

Según el ente acusador “los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2025 en el barrio Cabecera del Llano, en el municipio de Piedecuesta, donde el ahora sentenciado sometió por la fuerza y a múltiples vejámenes sexuales a su hija”.

Dice también la Fiscalía que se pudo evidenciar que este hombre habría sometido a intimidaciones y amenazas a la menor de edad ejerciendo así violencia física ante la resistencia de la niña.

Fueron los familiares de la menor quienes al momento de conocer los hechos instauraron la denuncia y así se logró procesar al capturado de 42 años y posteriormente judicializarlo.

Este hombre aceptó los cargos en medio de la audiencia preparatoria y el juez lo consideró responsable del delito de acceso carnal violento agravado.

Esta condena no fue objeto de ningún recurso, por lo que queda en firme.