Emservir se pronunció tras protestas por crisis en recolección de basuras en Rionegro, Santander

La problemática por la acumulación de basuras en Rionegro, Santander, escaló durante las últimas horas hasta convertirse en una protesta ciudadana frente a la alcaldía municipal, donde habitantes dejaron bolsas de residuos como señal de inconformidad por las fallas en el servicio de aseo.

Según denunciaron los residentes, algunos sectores completan entre 10 y 15 días sin una recolección regular de residuos sólidos, situación que ha generado malos olores, proliferación de insectos y preocupación por posibles afectaciones sanitarias. Barrios como Mirabel, Villa del Socorro y El Punto son algunos de los más afectados.

La protesta se registró en la noche del lunes 25 de mayo, cuando varios ciudadanos decidieron trasladar las bolsas de basura acumuladas hasta la entrada de la Alcaldía para exigir soluciones inmediatas. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la sede administrativa terminó rodeada de residuos.

¿Qué dijo la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Rionegro - Emservir?

El problema, según explicó la empresa de servicios públicos EMSERVIR E.S.P. en comunicados previos, estaría relacionado con dificultades para la disposición final de residuos en Aguachica debido a bloqueos y situaciones derivadas de un paro que afecta a la región.

La entidad aseguró que mantiene activo un plan de contingencia y pidió a la comunidad abstenerse de sacar las basuras a las calles mientras se supera la emergencia.

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En comunicado emitido tras las recientes protestas, EMSERVIR reconoció las afectaciones que enfrenta la comunidad y reiteró que trabajan para evacuar los residuos acumulados en barrios y sectores críticos del municipio.

La entidad hizo un llamado a los habitantes para evitar sacar más basuras a las calles hasta nuevo aviso, argumentando que la acumulación en espacio público puede agravar problemas sanitarios y ambientales.

Indicó que continúa coordinando acciones con autoridades locales y operadores encargados de la disposición final para superar la emergencia lo antes posible.

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Los habitantes insisten en que la solución debe ser inmediata, pues aseguran que los malos olores, la proliferación de insectos y la acumulación de residuos ya están afectando la calidad de vida en distintos sectores de Rionegro.

Hasta el momento la administración municipal no se ha pronunciado.