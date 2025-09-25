IMÁGENES: así será el nuevo Palacio de Justicia de Bucaramanga, se construirá en el barrio Bolívar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

La nueva sede de los Tribunales de Justicia en Bucaramanga será un edificio de 19 pisos que se construirá en la carrera 23 con calle 37, en inmediaciones del Parque Bolívar, en pleno centro de la ciudad.

En entrevista con Caracol Radio, Pablo Andrés Duque, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander, explicó que el proyecto es fruto de un concurso nacional de arquitectura liderado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, junto al Consejo Superior de la Judicatura.

“Se presentaron 20 propuestas para Bucaramanga y quedó ganador un diseño que rescata la simbología de nuestra región, con elementos como la tapia pisada y la piedra Barichara”, afirmó Pablo Andrés Duque.

Lea también: Así será la rotación del pico y placa en el área metropolitana de Bucaramanga desde el 1 de octubre

La firma ganadora fue Oahu Arquitectura y MFP Arquitectura, que propuso un diseño con identidad regional, criterios ambientales y símbolos alusivos a la justicia.

Un diseño con identidad regional y sostenibilidad

El edificio estará compuesto por dos torres, la más alta de 19 pisos, e incluirá un mirador panorámico 360 grados desde su terraza superior. Según Pablo Duque, lo especial del proyecto es que “simbólicamente demuestra la justicia, el poder de la rama judicial y la identidad que deben tener nuestros edificios institucionales”.

Podría interesarle: “No es una guerra, es una carnicería”: soldado colombiano desertor en Ucrania

Además, el diseño incorpora criterios bioclimáticos. “El equipo ganador contempló fachadas verdes, orientación solar adecuada y cortasoles que reducen la necesidad de ventilación mecánica, lo que permitirá un menor consumo energético”, explicó el presidente de la Sociedad de Arquitectos regional Santander.

Foto: Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional Santander Ampliar

Foto: Sociedad Colombiana de Arquitectos – Regional Santander Ampliar

En este lugar estarán las oficinas de:

Jorge Eduardo Vesga, del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, confirmó en día pasados en Caracol Radio que, en este lugar quedará ubicado:

El Tribunal Superior de la Jurisdicción Ordinaria

El Tribunal Contencioso Administrativo

La Comisión de Disciplina Judicial

El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander

Tres corporaciones quedarían ubicadas en ese nuevo complejo judicial con sus secretarías y sus salas de audiencia.

¿Cuándo se construirá la obra?

Pablo Andrés Duque, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Santander informó que la etapa actual corresponde a la entrega de diseños a detalle y licencias. Solo en premios de diseño para las tres sedes (Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga) se entregaron cerca de 14 mil millones de pesos. Ahora, el Consejo Superior de la Judicatura deberá apropiar los recursos para iniciar la construcción.