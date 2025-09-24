Dos días de arresto y multa para director de Tránsito de Bucaramanga por desacato de tutela

Bucaramanga

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Bucaramanga confirmó la sanción impuesta a Jahir Andrés Manrique Bautista, director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la ciudad, por incumplir un fallo de tutela que protegía el derecho fundamental de petición del ciudadano Luis Eduardo Arciniegas Gómez.

La decisión ratifica la medida adoptada el pasado 10 de septiembre por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal, que declaró en desacato a la entidad luego de que el funcionario omitiera dar respuesta clara y de fondo a una solicitud elevada en junio de este año.

El alto funcionario deberá pagar una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplir con dos días de arresto. Además, fue requerido para que, pese a la sanción, materialice de inmediato el cumplimiento de la orden judicial.

El juzgado también conminó a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a abstenerse de reincidir en el incumplimiento de decisiones de tutela, recordando que este tipo de sanciones buscan garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.