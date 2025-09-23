Tres heridos tras accidente de camioneta que cayó a vía principal en Rionegro

Bucaramanga

En el sector de Vijagual, en la vía que comunica Bucaramanga con Rionegro, una camioneta que se dirigía hacia una vereda perdió el control, al parecer por una falla en los frenos, lo que hizo que se rodara por una pendiente y terminó cayendo sobre la vía principal.

En el vehículo viajaban tres ocupantes. El conductor resultó con un trauma craneoencefálico grave, múltiples laceraciones y posibles fracturas, por lo que fue trasladado con urgencia a un centro asistencial en Bucaramanga. El segundo pasajero presentó trauma craneoencefálico leve y heridas en extremidades, mientras que el tercer ocupante sufrió únicamente laceraciones.

De acuerdo a Francisco Navarro, coordinador de turno de la ambulancia IPS Asistencia Médica Global, los tres heridos fueron remitidos al Hospital Local del Norte, donde permanecen bajo atención médica.

Según habitantes de la zona, el corredor donde ocurrió el siniestro es angosto y de alto riesgo, lo que sumado a la posible falla mecánica habría provocado que la camioneta rodara hasta la vía principal.

Las autoridades de tránsito ya investigan las causas exactas del accidente y recomendaron a los conductores manejar con precaución en este tipo de carreteras rurales.