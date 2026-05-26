Con energía solar el Hospital Internacional de Colombia reducirá consumo energético cerca del 20%

El alto consumo de energía que requiere una clínica de alta complejidad llevó al Hospital Internacional de Colombia en Santander a implementar un sistema de energía solar con el que espera reducir cerca del 20% de la electricidad que actualmente toma de la red convencional.

La apuesta del centro médico incluye la instalación de 932 paneles fotovoltaicos, que comenzarán a abastecer parte de la operación diaria del hospital y que, según sus proyecciones, permitirán disminuir más del 10 % del consumo energético total solo con esta nueva infraestructura.

La medida cobra relevancia en un hospital que funciona las 24 horas y que depende de un suministro eléctrico constante para mantener equipos médicos, unidades de cuidados intensivos, sistemas de aire acondicionado y áreas de atención especializada.

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Además del ahorro económico, el proyecto también busca reducir el impacto ambiental. De acuerdo con cifras entregadas por el hospital, el sistema evitará la emisión de cerca de 168 toneladas de dióxido de carbono al año, lo que equivaldría a sembrar aproximadamente 8.400 árboles.

El sistema tiene una capacidad instalada de 661 kilovatios pico y funciona mediante paneles que captan la radiación solar durante el día para transformarla en energía eléctrica que se incorpora directamente a la red interna del hospital.

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Según explicó Miler Fernando Gutiérrez, jefe de Ingeniería Clínica y Hospitalaria del HIC, antes de la instalación de los paneles solares, la institución ya había reducido cerca del 9% de su consumo mediante iluminación LED, automatización de sistemas de aire acondicionado y controles inteligentes.

La inversión supera los $1.500 millones y el hospital estima recuperar esos recursos en un periodo aproximado de cuatro años, mientras avanza en la incorporación de energías limpias dentro de su infraestructura.