Árbol de gran tamaño cayó en la vía principal de Morrorico en Bucaramanga

Bucaramanga

Un árbol de grandes dimensiones cayó en la vía principal del barrio Mororico, comuna 14 de Bucaramanga, generando afectación a viviendas cercanas y bloqueando el tránsito vehicular.

El director de Bomberos de Bucaramanga, Diego Rodríguez, explicó que al lugar se desplazó una máquina contra incendios y una camioneta de apoyo con personal especializado para atender la emergencia y restablecer la movilidad.

Aunque aún no se tiene un tiempo estimado para culminar las labores, Rodríguez confirmó que no se registran personas lesionadas y que las autoridades permanecen en el sitio coordinando las acciones de respuesta.

El llamado a la ciudadanía es a mantener la calma y evitar transitar por la zona mientras se adelantan los trabajos de remoción.