Se pronuncia la Alcaldía de Bucaramanga por vallas publicitarias sin permiso en la ciudad

Bucaramanga

En los últimos días han aparecido varias vallas publicitarias en Bucaramanga que han generado polémica, pues no cuentan con los permisos correspondientes para su instalación. Ante esta situación, la Alcaldía se pronunció y recordó que este tipo de publicidad está regulada por la Ley 1801 de 2016, que contempla sanciones económicas de hasta 40 salarios mínimos mensuales vigentes.

¿Dónde se pueden instalar vallas en Bucaramanga?

Según la administración municipal, las vallas publicitarias solo se pueden instalar en sectores autorizados dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Carlos Javier Guerrero de la Oficina de Asuntos Públicos, mencionó: “Las vallas solo se pueden instalar en las vías que señala el Plan de Ordenamiento Territorial”.

Publicidad exterior:

Además, toda publicidad exterior, tanto comercial como electoral, debe ser evaluada previamente por la Oficina de Planeación Municipal, cumpliendo lo establecido en la Ley 140 y el Acuerdo 026 de 2018.

“Los ciudadanos deben hacer la solicitud y nosotros entramos a hacer el estudio de la viabilidad de instalación de publicidad. No se puede instalar publicidad sin el permiso de la Secretaría del Interior”, señaló Guerrero.

La Secretaría hizo un llamado a los ciudadanos y a las campañas políticas a no instalar publicidad sin autorización de la Oficina de Asuntos Públicos, recordando que el incumplimiento puede derivar en sanciones y en el desmonte inmediato de las vallas.