Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así queda tras Once Caldas vs. Pereira
El partido que se jugó en el estadio Palogrande terminó con victoria para los locales.
ONCE CALDAS VS. PEREIRA
Once Caldas y Deportivo Pereira se enfrentaron en el clásico del Eje Cafetero en el estadio Palogrande en donde los dirigidos por Hernán Darío herrera fueron locales.
El encuentro fue intenso y disputado por parte de ambos equipos en el primer tiempo, por parte y parte hubo creación de jugadas de gol, pero también los dos desperdiciaron todas las oportunidades en los arcos rivales.
En el segundo tiempo, los locales cambiaron el resultado muy rápido, al minuto 48, Jefry Zapata anotó para el Once luego de un remate con la pierna derecha. El autor del gol fue expulsado al minuto 60.
Con este resultado, el equipo de Manizales subió al puesto 16 de la tabla y ahora tiene nueve puntos, el Pereira es noveno con 12 unidades.
Tabla de posiciones de la Liga Colombiana
|Posiciones
|Equipo
|Puntos
|1.
|Junior
|20
|2.
|Medellín
|19
|3.
|Tolima
|17
|4.
|Nacional
|16
|5.
|Fortaleza
|15
|6.
|llaneros
|14
|7.
|Bucaramanga
|13
|8.
|Santa Fe
|12
|9.
|Pereira
|12
|10.
|Alianza
|12
|11.
|Envigado
|10
|12.
|La Equidad
|10
|13.
|Deportivo Cali
|10
|14.
|Chicó
|10
|15.
|Pasto
|9
|16.
|Once Caldas
|9
|17.
|Unión Magdalena
|8
|18.
|Millonarios
|7
|19.
|Águilas
|7
|20.
|América
|5