Fútbol

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así queda tras Once Caldas vs. Pereira

El partido que se jugó en el estadio Palogrande terminó con victoria para los locales.

Once Caldas Oficial

Once Caldas Oficial / Diario AS Colombia

ONCE CALDAS VS. PEREIRA

Once Caldas y Deportivo Pereira se enfrentaron en el clásico del Eje Cafetero en el estadio Palogrande en donde los dirigidos por Hernán Darío herrera fueron locales.

El encuentro fue intenso y disputado por parte de ambos equipos en el primer tiempo, por parte y parte hubo creación de jugadas de gol, pero también los dos desperdiciaron todas las oportunidades en los arcos rivales.

En el segundo tiempo, los locales cambiaron el resultado muy rápido, al minuto 48, Jefry Zapata anotó para el Once luego de un remate con la pierna derecha. El autor del gol fue expulsado al minuto 60.

Con este resultado, el equipo de Manizales subió al puesto 16 de la tabla y ahora tiene nueve puntos, el Pereira es noveno con 12 unidades.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana


PosicionesEquipoPuntos
1.Junior 20
2.Medellín19
3.Tolima 17
4.Nacional16
5.Fortaleza15
6.llaneros14
7.Bucaramanga13
8.Santa Fe12
9.Pereira12
10.Alianza12
11.Envigado10
12.La Equidad10
13.Deportivo Cali10
14.Chicó10
15.Pasto9
16.Once Caldas9
17.Unión Magdalena8
18.Millonarios7
19.Águilas7
20.América 5


El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad