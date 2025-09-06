Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: Así queda tras Once Caldas vs. Pereira

ONCE CALDAS VS. PEREIRA

Once Caldas y Deportivo Pereira se enfrentaron en el clásico del Eje Cafetero en el estadio Palogrande en donde los dirigidos por Hernán Darío herrera fueron locales.

El encuentro fue intenso y disputado por parte de ambos equipos en el primer tiempo, por parte y parte hubo creación de jugadas de gol, pero también los dos desperdiciaron todas las oportunidades en los arcos rivales.

En el segundo tiempo, los locales cambiaron el resultado muy rápido, al minuto 48, Jefry Zapata anotó para el Once luego de un remate con la pierna derecha. El autor del gol fue expulsado al minuto 60.

Con este resultado, el equipo de Manizales subió al puesto 16 de la tabla y ahora tiene nueve puntos, el Pereira es noveno con 12 unidades.

Tabla de posiciones de la Liga Colombiana





Posiciones Equipo Puntos 1. Junior 20 2. Medellín 19 3. Tolima 17 4. Nacional 16 5. Fortaleza 15 6. llaneros 14 7. Bucaramanga 13 8. Santa Fe 12 9. Pereira 12 10. Alianza 12 11. Envigado 10 12. La Equidad 10 13. Deportivo Cali 10 14. Chicó 10 15. Pasto 9 16. Once Caldas 9 17. Unión Magdalena 8 18. Millonarios 7 19. Águilas 7 20. América 5



