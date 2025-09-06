Once Caldas vs. Deportivo Pereira por la fecha 10 de la Liga Colombiana: EN VIVO
El equipo de Manizales va por segundo triunfo, ahora en condición de local.
El segundo duelo por la fecha 10 de la Liga Colombiana corresponde a Once Caldas, que recibe al Deportivo Pereira en el estadio Palogrande a partir de las 8:10 de la noche.
El equipo local llega a este compromiso luego de vencer 2-1 a Independiente Santa Fe en El Campín, con doblete de Michael Barrios. Siendo este el primer triunfo que consigue en el segundo semestre.
Por su parte, el equipo Matecaña cayó derrotado 0-1 ante Atlético Bucaramanga en condición de local, además terminó el partido con 10 hombres en el campo luego de que Jhon Largacha fuera expulsado al minuto 78 por recibir su segunda amarilla al sujetar de la camiseta a un rival. Esta es la primera derrota que obtiene dentro de las últimas cinco fechas.
Por el momento, Once Caldas se encuentra en la casilla 19 con 6 unidades, mientras que Deportivo Pereira está en el puesto 8 con 12 puntos, la misma cantidad que Independiente Santa Fe y Alianza.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Kevin Cuesta (Once Caldas).
Remate fallado por Mateo Zuleta (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Luis Sánchez tras un contraataque.
Corner,Deportivo Pereira. Corner cometido por Iván Rojas.
Jáider Riquett (Once Caldas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jáider Riquett (Once Caldas).
Omar Albornoz (Deportivo Pereira) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Once Caldas. Corner cometido por Salvador Ichazo.
Remate parado por bajo a la izquierda. Robert Mejía (Once Caldas) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mateo Zuleta.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luis Sánchez (Once Caldas) remate con la izquierda desde mas de 30 metros. Asistencia de Robert Mejía.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento