Once Caldas vs. Deportivo Pereira por la fecha 10 de la Liga Colombiana: EN VIVO

El segundo duelo por la fecha 10 de la Liga Colombiana corresponde a Once Caldas, que recibe al Deportivo Pereira en el estadio Palogrande a partir de las 8:10 de la noche.

El equipo local llega a este compromiso luego de vencer 2-1 a Independiente Santa Fe en El Campín, con doblete de Michael Barrios. Siendo este el primer triunfo que consigue en el segundo semestre.

Por su parte, el equipo Matecaña cayó derrotado 0-1 ante Atlético Bucaramanga en condición de local, además terminó el partido con 10 hombres en el campo luego de que Jhon Largacha fuera expulsado al minuto 78 por recibir su segunda amarilla al sujetar de la camiseta a un rival. Esta es la primera derrota que obtiene dentro de las últimas cinco fechas.

Por el momento, Once Caldas se encuentra en la casilla 19 con 6 unidades, mientras que Deportivo Pereira está en el puesto 8 con 12 puntos, la misma cantidad que Independiente Santa Fe y Alianza.

