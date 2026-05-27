Así terminó el Grupo A: Estudiantes avanzó y Medellín irá a Sudamericana

La última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores terminó con un desenlace dramático para Independiente Medellín. El conjunto colombiano estuvo clasificando durante casi todo el partido en Argentina, pero terminó cayendo en los minutos finales y quedó relegado al tercer lugar con 7 puntos. Por su parte, Estudiantes de La Plata llegó a 9 unidades y se quedó con el boleto a los octavos de final.

Le puede interesar: Millonarios, eliminado de la Sudamericana: así quedó el Grupo C tras derrota en Bogotá

Medellín 0-1 Estudiantes De La Plata

El compromiso en La Plata parecía terminar igualado sin goles, resultado que favorecía al DIM. Sin embargo, en el minuto 90+3 apareció Mikel Amondaraín para marcar el único tanto del encuentro y darle la victoria al cuadro argentino. A pesar de la gran actuación del arquero Éder Chaux , Medellín no logró sostener el empate en los últimos segundos.

Flamengo 3-0 Cusco

En el otro partido del grupo, CR Flamengo derrotó 3-0 a Cusco FC para confirmar el liderato absoluto de la zona con 16 puntos. El conjunto brasileño encontró la ventaja en la recta final del compromiso gracias a un doblete de Bruno Henrique y gol de Lucas Paquetá.

También le interesa: Tolima empata en su visita a Universitario y clasifica a octavos: así quedó el grupo de Libertadores

Así quedó la tabla de posiciones

Grupo A PJ PTS Flamengo 6 16 Estudiantes de La Plata 6 9 Independiente Medellín 6 7 Cusco FC 6 1



