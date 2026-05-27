Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 may 2026 Actualizado 03:11

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Copa Libertadores

Así terminó el Grupo A: Estudiantes avanzó y Medellín irá a Sudamericana

Un gol en el tiempo añadido cambió completamente el panorama del grupo y dejó al DIM fuera de los octavos de final de la Libertadores.

Jose Luis Rodriguez Pardo

Añadir Caracol Radio en Google

La última jornada del Grupo A de la Copa Libertadores terminó con un desenlace dramático para Independiente Medellín. El conjunto colombiano estuvo clasificando durante casi todo el partido en Argentina, pero terminó cayendo en los minutos finales y quedó relegado al tercer lugar con 7 puntos. Por su parte, Estudiantes de La Plata llegó a 9 unidades y se quedó con el boleto a los octavos de final.

Le puede interesar: Millonarios, eliminado de la Sudamericana: así quedó el Grupo C tras derrota en Bogotá

Medellín 0-1 Estudiantes De La Plata

El compromiso en La Plata parecía terminar igualado sin goles, resultado que favorecía al DIM. Sin embargo, en el minuto 90+3 apareció Mikel Amondaraín para marcar el único tanto del encuentro y darle la victoria al cuadro argentino. A pesar de la gran actuación del arquero Éder Chaux, Medellín no logró sostener el empate en los últimos segundos.

Flamengo 3-0 Cusco

En el otro partido del grupo, CR Flamengo derrotó 3-0 a Cusco FC para confirmar el liderato absoluto de la zona con 16 puntos. El conjunto brasileño encontró la ventaja en la recta final del compromiso gracias a un doblete de Bruno Henrique y gol de Lucas Paquetá.

También le interesa: Tolima empata en su visita a Universitario y clasifica a octavos: así quedó el grupo de Libertadores

Así quedó la tabla de posiciones

Grupo APJPTS
Flamengo616
Estudiantes de La Plata69
Independiente Medellín67
Cusco FC61


Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir