🔴EN VIVO | América de Cali vs. Deportivo Cali: siga acá el clásico vallecaucano

La fecha 10 de la Liga Colombiana continúa con los clásicos del fútbol, <b>esta vez se encuentran los equipos vallecaucanos, América de Cali recibe en el estadio Pascual Guerrero a su rival Deportivo Cali</b>, partido que se jugará a partir de las 4:10 de la tarde.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/06/tabla-de-posiciones-de-la-liga-colombiana-asi-queda-tras-once-caldas-vs-pereira/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/06/tabla-de-posiciones-de-la-liga-colombiana-asi-queda-tras-once-caldas-vs-pereira/?rel=buscador_noticias"><b>Tabla posiciones Liga Colombiana: Así va tras caída de Junior y empate entre Millonarios y Santa Fe</b></a><b>El Escarlata espera poder conseguir su primera victoria del semestre,</b> nada más ni nada menos que en su casa, pues en la última fecha perdió por la mínima diferencia contra Alianza.Por otro lado, <b>el equipo Azucarero quiere ascender en la tabla y entrar en el grupo de los ocho.</b> El equipo visitante llega a este compromiso<a href="https://caracol.com.co/2025/09/06/tabla-de-posiciones-de-la-liga-colombiana-asi-queda-tras-once-caldas-vs-pereira/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/06/tabla-de-posiciones-de-la-liga-colombiana-asi-queda-tras-once-caldas-vs-pereira/?rel=buscador_noticias"> luego de caer derrotado (1-3) ante Independiente Medellín </a>en el Palmaseca.Hasta el momento, <b>América es último de la tabla con apenas 5 unidades,</b> mientras que <b>Cali se encuentra en la casilla 14 con 10 puntos</b>, los mismos que La Equidad y Boyacá Chicó.