🔴 EN VIVO | Llaneros vs. Tolima, fecha de clásicos de la Liga Colombiana: siga acá la transmisión
El equipo de los llanos orientales recibirá en su casa a Tolima, ambos dentro del Grupo de los Ocho.
En el segundo compromiso de la jornada sabatina, jugarán Llaneros vs. Deportes Tolima por la jornada 10 de la Liga Colombiana, en el estadio Bello Horizonte, en la ciudad de Villavicencio, a partir de las 4:10 p.m cuando ruede el balón.
Este duelo se da en un marco muy interesante para ambos equipos. Tolima es tercero en la Liga con 17 puntos y llega este compromiso tras el empate 1-1 con Fortaleza, en un partido en el que dejo escapar la victoria sobre el final del partido, en el que su defensor Marlon Torres marcó en su propio arco.
Por su parte, Llaneros viene sorprendiendo en este segundo semestre de la Liga. El equipo que ascendió este año está en la posición número sexta con 14 unidades y quiere seguir ratificando su lugar dentro de los 8.
A pesar del buen momento que viven, los dirigidos por José Luis García, en su último compromiso por la fecha 9, perdieron por goleada 0-4 ante Junior de Barranquilla, que es el líder del campeonato.
Este duelo se ha presentado en dos ocasiones por la Liga Colombiana, ya que Llaneros ascendió este año a primera categoría, en las dos oportunidades el triunfo ha sido para el equipo Pijao. El último partido entre estos dos equipos fue el 19 de mayo del 2025, en este mismo escenario deportivo y el resultado fue 1-3 a favor de Tolima.
Falta de Gonzalo Lencina (Deportes Tolima).
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Marlon Sierra.
Jersson González (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Marlon Sierra (Llaneros).
Remate fallado por Juan Torres (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Mauricio Gonzalez con un pase de cabeza.
Falta de Brayan Rovira (Deportes Tolima).
Yéiler Góez (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jersson González (Deportes Tolima).
Bryan Urueña (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Juan Torres (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Mantilla (Llaneros).
Remate fallado por Carlos Cortés (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Yéiler Góez.
Empieza segunda parte Llaneros 1, Deportes Tolima 0.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Samuel Velásquez sustituyendo a Junior Hernández.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Juan Torres sustituyendo a Adrián Parra.
Final primera parte, Llaneros 1, Deportes Tolima 0.
Remate fallado por Yéiler Góez (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Marlon Sierra.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Yhorman Hurtado (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Yhorman Hurtado (Deportes Tolima).
Jhojan Escobar (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Junior Hernández (Deportes Tolima).
Marlon Sierra (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Daniel Mantilla (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Daniel Mantilla (Llaneros).
Adrián Parra (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Marlon Sierra (Llaneros).
¡Gooooool! Llaneros 1, Deportes Tolima 0. Carlos Cortés (Llaneros) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Daniel Mantilla con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Deportes Tolima).
Corner,Llaneros. Corner cometido por Junior Hernández.
Remate rechazado de Jan Angulo (Llaneros) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Daniel Mantilla.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Yhorman Hurtado.
Remate fallado por Carlos Sierra (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Bryan Urueña.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Adrián Parra (Deportes Tolima).
Corner,Llaneros. Corner cometido por Yhorman Hurtado.
Gonzalo Lencina (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Francisco Meza (Llaneros).
Remate rechazado de Carlos Sierra (Llaneros) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jan Angulo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Yéiler Góez (Llaneros).
Corner,Llaneros. Corner cometido por Cristopher Fiermarín.
Falta de Junior Hernández (Deportes Tolima).
Carlos Sierra (Llaneros) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Yhorman Hurtado (Deportes Tolima).
Bryan Urueña (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Mauricio Gonzalez (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Junior Hernández.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento