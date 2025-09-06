🔴 EN VIVO | Llaneros vs. Tolima, fecha de clásicos de la Liga Colombiana: siga acá la transmisión

En el segundo compromiso de la jornada sabatina, jugarán Llaneros vs. Deportes Tolima por la jornada 10 de la Liga Colombiana, en el estadio Bello Horizonte, en la ciudad de Villavicencio, a partir de las 4:10 p.m cuando ruede el balón.

Este duelo se da en un marco muy interesante para ambos equipos. Tolima es tercero en la Liga con 17 puntos y llega este compromiso tras el empate 1-1 con Fortaleza, en un partido en el que dejo escapar la victoria sobre el final del partido, en el que su defensor Marlon Torres marcó en su propio arco.

Lea también: Empate entre Deportes Tolima y Fortaleza en Ibagué

Fecha 10 📆 Llegamos a la mitad del camino y cada paso, cada partido, nos acerca a lo que soñamos.



¡VAMOS TOLIMA! pic.twitter.com/AXh9QSLuuR — Club Deportes Tolima (@cdtolima) September 6, 2025

Por su parte, Llaneros viene sorprendiendo en este segundo semestre de la Liga. El equipo que ascendió este año está en la posición número sexta con 14 unidades y quiere seguir ratificando su lugar dentro de los 8.

A pesar del buen momento que viven, los dirigidos por José Luis García, en su último compromiso por la fecha 9, perdieron por goleada 0-4 ante Junior de Barranquilla, que es el líder del campeonato.

Le podría interesar: Teófilo Gutiérrez insulta a Michael Rangel por críticas a Junior de Barranquilla

Este duelo se ha presentado en dos ocasiones por la Liga Colombiana, ya que Llaneros ascendió este año a primera categoría, en las dos oportunidades el triunfo ha sido para el equipo Pijao. El último partido entre estos dos equipos fue el 19 de mayo del 2025, en este mismo escenario deportivo y el resultado fue 1-3 a favor de Tolima.