🔴 Millonarios vs. O’ Higgins, por la clasificación en Sudamericana: transmisión y minuto a minuto

El conjunto embajador buscará hacerse fuerte en El Campín para asegurar su paso en la Copa Sudamericana.

Millonarios FC afrontará una noche decisiva en la Copa Sudamericana cuando reciba a O’Higgins en un duelo clave por la última jornada de la fase de grupos. El equipo dirigido por Fabián Bustos atraviesa un momento positivo, acumulando varias semanas sin conocer la derrota y mostrando solidez tanto en el torneo continental como en el campeonato local.

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El conjunto embajador ha logrado recomponerse después de caer precisamente ante el cuadro chileno en el debut del grupo. Desde entonces, Millonarios encadenó una serie de presentaciones consistentes que lo tienen cerca de asegurar su clasificación. Además, el rendimiento en El Campín ha sido uno de sus principales argumentos, con apenas una derrota en sus más recientes partidos como local.

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Por su parte, O’Higgins llega con la necesidad de rescatar puntos en Bogotá luego de dejar escapar una gran oportunidad en la fecha anterior tras perder frente a Boston River. El equipo chileno ha mostrado irregularidad en las últimas semanas y también ha sufrido lejos de casa, donde le ha costado mantener resultados positivos. Todo apunta a un compromiso intenso y disputado, con ambos clubes jugándose gran parte de sus aspiraciones internacionales.

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