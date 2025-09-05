EN VIVO: Pasto vs. Boyacá Chicó por la fecha 10 de la Liga Colombiana
Un compromiso en donde ambos equipos buscarán sumar los tres puntos y ascender en la tabla.
Boyacá Chicó visitará a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad a partir de las 6:00 de la tarde, este duelo abre la fecha 10 de la Liga Colombiana.
El equipo local no ha tenido un buen inicio de semestre, pues de las últimas cinco fechas no ha podido ganar ningún partido, lo que lo mantiene en la parte baja de la tabla, por eso espera quedarse con los tres puntos en casa.
Por otra parte, el equipo visitante solo ha conseguido una victoria en las últimas cinco jornadas, lo que lo ubica en la zona media de la tabla, su objetivo es llevarse los puntos en La Libertada y poder ascender para entrar al grupo de los ocho.
Hasta el momento, Pasto se encuentra en la casilla 18 con 6 puntos, los mismos que Once Caldas. Mientras que Boyacá Chicó está en el puesto 12 con 10 unidades, al igual que Envigado, La Equidad y Deportivo Cali.
Siga acá el minuto a minuto del partido entre Pasto y Boyacá Chicó
Corner,Deportivo Pasto. Corner cometido por Emiliano Darío Denis Figueroa.
Cambio en Boyacá Chicó, entra al campo Brayam Palacios sustituyendo a Frank Salas debido a una lesión.
Remate fallado por John Méndez (Deportivo Pasto) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Johan Caicedo con un centro al área.
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Cortés (Boyacá Chicó).
Remate fallado por Vladimir Hernández (Boyacá Chicó) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Johan Bocanegra tras un contraataque.
Falta de Estefano Arango (Boyacá Chicó).
Juan Valencia (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado por bajo a la izquierda. Jairo Molina (Boyacá Chicó) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Vladimir Hernández con un centro al área.
Luis Caicedo (Deportivo Pasto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jairo Molina (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Luis Caicedo (Deportivo Pasto).
Fuera de juego, Deportivo Pasto. Luis Caicedo intentó un pase en profundidad pero Yoshan Valois estaba en posición de fuera de juego.
Patrick Preciado (Deportivo Pasto) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Frank Salas (Boyacá Chicó).
Corner,Boyacá Chicó. Corner cometido por Juan Valencia.
Falta de Luis Caicedo (Deportivo Pasto).
Jairo Molina (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yoshan Valois (Deportivo Pasto).
Elian Peralta (Boyacá Chicó) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Johan Bocanegra (Boyacá Chicó) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jairo Molina tras un contraataque.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento