EN VIVO: Pasto vs. Boyacá Chicó por la fecha 10 de la Liga Colombiana

Boyacá Chicó visitará a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad a partir de las 6:00 de la tarde, este duelo abre la fecha 10 de la Liga Colombiana.

El equipo local no ha tenido un buen inicio de semestre, pues de las últimas cinco fechas no ha podido ganar ningún partido, lo que lo mantiene en la parte baja de la tabla, por eso espera quedarse con los tres puntos en casa.

Por otra parte, el equipo visitante solo ha conseguido una victoria en las últimas cinco jornadas, lo que lo ubica en la zona media de la tabla, su objetivo es llevarse los puntos en La Libertada y poder ascender para entrar al grupo de los ocho.

Hasta el momento, Pasto se encuentra en la casilla 18 con 6 puntos, los mismos que Once Caldas. Mientras que Boyacá Chicó está en el puesto 12 con 10 unidades, al igual que Envigado, La Equidad y Deportivo Cali.

Siga acá el minuto a minuto del partido entre Pasto y Boyacá Chicó