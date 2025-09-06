🔴 EN VIVO | Unión Magdalena vs. Junior: siga acá el clásico de la costa por la Liga colombiana
El equipo samario recibe en el Sierra Nevada al líder del campeonato.
En el clásico de la costa se enfrentarán Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla, en el partido que se disputara en el estadio Sierra Nevada en la ciudad de Santa Marta a partir de las 6:20 p.m, en la fecha 10 del fútbol colombiano.
Este es un duelo muy importante en el segundo semestre de la Liga Colombiana para ambos equipos. Junior, que ha sido líder del campeonato la mayor parte del tiempo disputado, quiere seguir en la punta de la tabla, tiene 20 unidades, con un solo punto por encima de Independiente Medellín, que es segundo.
Lea también: Resultados HOY de la Copa Colombia: así quedaron Junior vs. Atlético y Real Cundinamarca vs. Pereira
El equipo de Alfredo Arias viene de golear en la jornada anterior, 4-0 a Llaneros por la fecha 9. Pero curiosamente, Atlético FC, equipo de la segunda división del fútbol colombiano, le complico el paso a los cuartos de final de la Copa Colombia y terminó superando a los vallecaucanos por la vía de los penaltis.
Por su parte, Unión Magdalena está en la tarde baja de la tabla, es decimoséptimo con 8 unidades y está en el puesto 20 de la tabla del descenso con un promedio del 0.66. Si en este momento finalizará el campeonato, el equipo samario jugaría el próximo semestre en la segunda división. Es por esto que tiene un reto muy difícil de ganar ante el líder del campeonato.
Le podría interesar: Boyacá Chicó venció a Unión Magdalena por la fecha 9 de la Liga Colombiana
Unión llega a este duelo tras caer como visitante 1-0 ante Boyacá Chicó, otro equipo que pelea por salir de la zona de descenso. El último clásico costeño se jugó el 26 de marzo en el primer semestre de la Liga Colombiana, partido que terminó 2-1 a favor del equipo Barranquillero.
Siga acá la transmisión en vivo de Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla
Falta de Héctor Urrego (Unión Magdalena).
Jesús Rivas (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Carlos Esparragoza (Junior).
Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, Unión Magdalena. Joaquín Mattalia intentó un pase en profundidad pero Cristian Iguarán estaba en posición de fuera de juego.
Fuera de juego, Junior. Teófilo Gutiérrez intentó un pase en profundidad pero Steven Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Junior, entra al campo Teófilo Gutiérrez sustituyendo a Guillermo Celis.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Junior).
Remate fallado por Jermein Peña (Junior) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de José Enamorado con un centro al área.
Corner,Junior. Corner cometido por Héctor Urrego.
Remate fallado por Jermein Peña (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Yeison Suárez (Junior).
Corner,Junior. Corner cometido por Héctor Urrego.
Remate fallado por Yeison Suárez (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Steven Rodríguez tras un saque de esquina.
Corner,Junior. Corner cometido por Dilan Ortíz.
Empieza segunda parte Unión Magdalena 2, Junior 1.
Final primera parte, Unión Magdalena 2, Junior 1.
Remate fallado por Jesús Rivas (Junior) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Carlos Esparragoza.
Ricardo Márquez (Unión Magdalena) ha visto tarjeta amarilla.
Corner,Junior. Corner cometido por Fabián Cantillo.
Remate rechazado de Yimmi Chará (Junior) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Jesús Rivas con un centro al área.
Corner,Junior. Corner cometido por Jhon Lerma.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Dilan Ortíz (Unión Magdalena) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Dilan Ortíz (Unión Magdalena).
Carlos Esparragoza (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Cristian Iguarán (Unión Magdalena).
Jesús Rivas (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabián Cantillo (Unión Magdalena).
Steven Rodríguez (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Dilan Ortíz (Unión Magdalena).
Remate fallado por Cristian Iguarán (Unión Magdalena) remate con la derecha desde mas de 30 metros sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Joaquín Mattalia.
¡Gooooool! Unión Magdalena 2, Junior 1. Cristian Iguarán (Unión Magdalena) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Ricardo Márquez.
José Peñaloza (Unión Magdalena) ha visto tarjeta amarilla.
David Murillo (Unión Magdalena) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Yeison Suárez (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabián Cantillo (Unión Magdalena).
Fuera de juego, Junior. José Enamorado intentó un pase en profundidad pero Steven Rodríguez estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. José Enamorado (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Yimmi Chará.
Remate fallado por Yeison Suárez (Junior) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Yimmi Chará tras un saque de esquina.
Corner,Junior. Corner cometido por Nicolás Ramos.
Remate rechazado de José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde el centro del área.
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ricardo Márquez (Unión Magdalena).
Fuera de juego, Unión Magdalena. Jannenson Sarmiento intentó un pase en profundidad pero Jhon Lerma estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Unión Magdalena 1, Junior 1. Fabián Cantillo (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área al centro de la portería. Asistencia de Jhon Lerma.
Steven Rodríguez (Junior) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de David Murillo (Unión Magdalena).
Guillermo Celis (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
José Mercado (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Unión Magdalena. Jhon Lerma intentó un pase en profundidad pero Cristian Iguarán estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Yeison Suárez (Junior) remate con la derecha desde fuera del área.
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de José Mercado (Unión Magdalena).
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Mauro Silveira.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área.
Falta de Carlos Esparragoza (Junior).
Ricardo Márquez (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Unión Magdalena 0, Junior 1. José Enamorado (Junior) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho por el lado derecho de la portería.
Jesús Rivas (Junior) remata al poste izquierdo, remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Yimmi Chará (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dilan Ortíz (Unión Magdalena).
Remate fallado por Ricardo Márquez (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jannenson Sarmiento.
Remate fallado por David Murillo (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Fabián Cantillo.
Remate fallado por Steven Rodríguez (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Guillermo Celis tras un contraataque.
Jhomier Guerrero (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ricardo Márquez (Unión Magdalena).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento