🔴 EN VIVO | Unión Magdalena vs. Junior: siga acá el clásico de la costa por la Liga colombiana

En el clásico de la costa se enfrentarán Unión Magdalena vs. Junior de Barranquilla, en el partido que se disputara en el estadio Sierra Nevada en la ciudad de Santa Marta a partir de las 6:20 p.m, en la fecha 10 del fútbol colombiano.

Este es un duelo muy importante en el segundo semestre de la Liga Colombiana para ambos equipos. Junior, que ha sido líder del campeonato la mayor parte del tiempo disputado, quiere seguir en la punta de la tabla, tiene 20 unidades, con un solo punto por encima de Independiente Medellín, que es segundo.

El equipo de Alfredo Arias viene de golear en la jornada anterior, 4-0 a Llaneros por la fecha 9. Pero curiosamente, Atlético FC, equipo de la segunda división del fútbol colombiano, le complico el paso a los cuartos de final de la Copa Colombia y terminó superando a los vallecaucanos por la vía de los penaltis.

Por su parte, Unión Magdalena está en la tarde baja de la tabla, es decimoséptimo con 8 unidades y está en el puesto 20 de la tabla del descenso con un promedio del 0.66. Si en este momento finalizará el campeonato, el equipo samario jugaría el próximo semestre en la segunda división. Es por esto que tiene un reto muy difícil de ganar ante el líder del campeonato.

Unión llega a este duelo tras caer como visitante 1-0 ante Boyacá Chicó, otro equipo que pelea por salir de la zona de descenso. El último clásico costeño se jugó el 26 de marzo en el primer semestre de la Liga Colombiana, partido que terminó 2-1 a favor del equipo Barranquillero.

