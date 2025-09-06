Atlético Bucaramanga se quedó con la victoria ante Alianza FC en la Liga Colombiana

En el primer partido de este sábado 6 de septiembre por la Liga Colombiana se enfrentarán Atlético Bucaramanga y Alianza FC en el estadio Américo Montanini en la capital de Santander. En un duelo por asegurar un cupo dentro del Grupo de los Ocho, ya que ambos equipos están en la parte media de la tabla con diferencia de solo un punto.

El equipo bumangués recibe en su casa a Alianza en un partido en para ratificar su cupo entre los ocho primero del campeonato, se encuentra séptimo con 13 unidades con solo un punto más de Santa Fe que es octavo, mismos que Deportivo Pereira en la novena posición y su rival en esta ocasión que son décimos.

El equipo dirigido por Leonel Álvarez ha venido haciendo las cosas bien por Liga a pesar de la eliminación en la Copa Colombia ante América. Llega a este duelo tras haberle ganado como visitante a Pereira 1-0 en la jornada anterior.

Por su parte, Alianza llega a este compromiso, buscando una victoria que le permita ingresar al Grupo de los Ocho. En su último juego consiguió una victoria ante América 1-0 donde fueron superiores al equipo caleño la mayor parte del juego y lograron marcar la diferencia.

El equipo de Hubert Bodhert lleva cuatro partidos sin perder, desde el pasado 8 de agosto, cuando cayó 3-0 ante Nacional, seguido a esto empató con Once Caldas y Santa Fe, y consiguió en triunfo ante Unión Magdalena y América.

Las estadísticas para este duelo están a favor de los Leopardos. En total estos dos clubes han jugado 34 partidos en total la historia, 30 por Liga y 4 por Copa, Bucaramanga tiene 19 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

Siga acá en vivo la transmisión de Bucaramanga vs. Alianza FC