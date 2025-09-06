Atlético Bucaramanga se quedó con la victoria ante Alianza FC en la Liga Colombiana
El equipo leopardo es quinto del campeonato y ratifica su cupo dentro del grupo de los ocho.
En el primer partido de este sábado 6 de septiembre por la Liga Colombiana se enfrentarán Atlético Bucaramanga y Alianza FC en el estadio Américo Montanini en la capital de Santander. En un duelo por asegurar un cupo dentro del Grupo de los Ocho, ya que ambos equipos están en la parte media de la tabla con diferencia de solo un punto.
El equipo bumangués recibe en su casa a Alianza en un partido en para ratificar su cupo entre los ocho primero del campeonato, se encuentra séptimo con 13 unidades con solo un punto más de Santa Fe que es octavo, mismos que Deportivo Pereira en la novena posición y su rival en esta ocasión que son décimos.
Lea también: Leonel Álvarez exige VAR en partidos de Copa Colombia
El equipo dirigido por Leonel Álvarez ha venido haciendo las cosas bien por Liga a pesar de la eliminación en la Copa Colombia ante América. Llega a este duelo tras haberle ganado como visitante a Pereira 1-0 en la jornada anterior.
Por su parte, Alianza llega a este compromiso, buscando una victoria que le permita ingresar al Grupo de los Ocho. En su último juego consiguió una victoria ante América 1-0 donde fueron superiores al equipo caleño la mayor parte del juego y lograron marcar la diferencia.
Le podría interesar: Dura derrota para América de Cali en Valledupar
El equipo de Hubert Bodhert lleva cuatro partidos sin perder, desde el pasado 8 de agosto, cuando cayó 3-0 ante Nacional, seguido a esto empató con Once Caldas y Santa Fe, y consiguió en triunfo ante Unión Magdalena y América.
Las estadísticas para este duelo están a favor de los Leopardos. En total estos dos clubes han jugado 34 partidos en total la historia, 30 por Liga y 4 por Copa, Bucaramanga tiene 19 victorias, 5 empates y 10 derrotas.
Siga acá en vivo la transmisión de Bucaramanga vs. Alianza FC
Remate fallado por Luis Pérez (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Sergio Aponzá (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Pedro Franco (Alianza).
Jhon Vásquez (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla.
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. José García intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Alianza, entra al campo Sergio Aponzá sustituyendo a Kalazan Suárez.
Falta de Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga).
Rubén Manjarrés (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 2, Alianza 1. Gleyfer Medina (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Kevin Londoño.
Fuera de juego, Alianza. Luis Pérez intentó un pase en profundidad pero Leonardo Saldaña estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Alianza, entra al campo Leonardo Saldaña sustituyendo a Carlos Lucumí.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Gleyfer Medina sustituyendo a Carlos de Las Salas.
Remate fallado por Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de José García con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Neyder Moreno con un pase de cabeza.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. José García (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kevin Londoño con un centro al área.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por John García.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Pedro Franco.
Remate rechazado de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate fallado por José García (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Israel Alba sustituyendo a Juan Mosquera.
Remate fallado por Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Remate rechazado de José García (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jhon Vásquez con un centro al área.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Rubén Manjarrés (Alianza).
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Jhon Vásquez sustituyendo a Gustavo Charrupí.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Neyder Moreno sustituyendo a Aldair Gutiérrez.
Remate fallado por Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Carlos de Las Salas.
Remate fallado por Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kalazan Suárez.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
Cambio en Alianza, entra al campo Luis Pérez sustituyendo a Jesús Muñoz.
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Lucumí (Alianza).
Falta de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga).
Kalazan Suárez (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Diego Chávez (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Mosquera.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Pedro Franco.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Diego Chávez sustituyendo a Aldair Zárate.
Empieza segunda parte Atlético Bucaramanga 1, Alianza 1.
Cambio en Alianza, entra al campo Fabián Mosquera sustituyendo a Jhair Castillo.
Cambio en Alianza, entra al campo John García sustituyendo a Edwin Torres.
Final primera parte, Atlético Bucaramanga 1, Alianza 1.
Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jesús Muñoz (Alianza).
Remate rechazado de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Wiston Fernández (Alianza) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gustavo Charrupí.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jesús Muñoz (Alianza).
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Pedro Franco.
Remate rechazado de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate fallado por José García (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Luciano Pons.
Remate rechazado de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Luciano Pons.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Lucumí (Alianza).
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Kevin Moreno.
Corner,Alianza. Corner cometido por Aldair Quintana.
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Jesús Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Edwin Torres con un centro al área.
Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Wiston Fernández (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de José García.
Remate fallado por Kevin Moreno (Alianza) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Rubén Manjarrés con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Alianza. Corner cometido por Aldair Quintana.
Remate parado por bajo a la izquierda. Edwin Torres (Alianza) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jesús Muñoz con un centro al área.
Remate rechazado de Carlos Lucumí (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Wiston Fernández.
Jhair Castillo (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Fuera de juego, Alianza. Pedro Franco intentó un pase en profundidad pero Carlos Lucumí estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Alianza. Rubén Manjarrés intentó un pase en profundidad pero Carlos Lucumí estaba en posición de fuera de juego.
Wiston Fernández (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Wiston Fernández (Alianza).
Falta de Jefferson Mena (Atlético Bucaramanga).
Carlos Lucumí (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Carlos de Las Salas con un centro al área.
Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Edwin Torres.
Gustavo Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 1, Alianza 1. Carlos Lucumí (Alianza) remate de cabeza desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Jesús Muñoz con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Kevin Londoño (Atlético Bucaramanga).
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 1, Alianza 0. Juan Mosquera (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Aldair Gutiérrez con un centro al área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento