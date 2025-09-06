Tabla del descenso de la Liga Colombiana: Así quedó tras Pasto vs. Boyacá Chicó

Este viernes 5 de septiembre comenzó la décima fecha de la Liga Colombiana con los partidos entre Pasto y Boyacá Chicó y Once Caldas vs. Deportivo Pereira.

PASTO VS. BOYACÁ CHICÓ

El partido entre Pasto y Boyacá Chicó se jugó en el estadio Libertad de la capital de Nariño en donde se enfrentaron dos equipos necesitados de triunfos y de puntos para alejarse de los primeros lugares de la tabla del descenso.

El ganador del encuentro fue el Deportivo Pasto, que con goles de Yoshan Valois y Johan Caicedo venció a su rival que no pudo hacer mucho ante la superioridad de los locales.

Con este resultado, el Boyacá Chicó es ahora tercero en la tabla del descenso con un promedio de 1.04.

Tabla del descenso de la Liga Colombiana