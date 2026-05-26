🔴Estudiantes vs. Medellín, por la clasificación en Libertadores: transmisión y minuto a minuto

El cuadro antioqueño visitará La Plata con la posibilidad de avanzar en la Libertadores.

Estudiantes de La Plata afrontará un partido determinante cuando reciba a Independiente Medellín por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El conjunto argentino llega presionado después de desperdiciar una gran oportunidad en Brasil, donde cayó por la mínima diferencia frente a Flamengo y complicó sus opciones de clasificación.

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A pesar del reciente bajón en resultados, el “Pincha” mantiene un rendimiento sólido jugando en condición de local en el torneo continental, escenario en el que aún no conoce la derrota. Sin embargo, las últimas presentaciones han dejado preocupación por la falta de gol, ya que viene de perder sus dos compromisos más recientes sin poder marcar anotaciones.

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Del otro lado, el DIM buscará aprovechar la presión de su rival para sellar el boleto a los octavos de final. Aunque el equipo colombiano ha mostrado altibajos durante la competición, logró mantenerse en carrera gracias a sus victorias frente a Cusco y al empate conseguido ante Estudiantes en Medellín. El conjunto paisa sabe que sumar en territorio argentino será suficiente para mantenerse con vida, aunque deberá afrontar el ambiente adverso sin el apoyo de su hinchada tras la sanción impuesta por Conmebol.

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