🔴 Universitario vs. Tolima EN VIVO HOY, por Libertadores: siga acá minuto a minuto

Deportes Tolima afronta una auténtica final en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de atravesar uno de sus momentos más complicados de la temporada. El conjunto Pijao dejó escapar la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a los octavos de finaltras caer goleado 3-0 frente aCoquimbo Unido y ahora busca su clasificación en calidad de visitante.

Uno de los grandes retos para el equipo ibaguereño será mejorar considerablemente su rendimiento fuera de casa. Tolima apenas ha conseguido una victoria en sus últimos diez partidos oficiales como visitante, sumando además dos empates y siete derrotas, tres de ellas en esta edición de la Copa Libertadores.

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