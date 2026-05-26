Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

27 may 2026 Actualizado 00:01

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Copa Libertadores
Universitario de Deportes UNI
Universitario de Deportes
Tolima TOL
Tolima
Composición: Caracol Radio

Composición: Caracol Radio

Composición: Caracol Radio

🔴 Universitario vs. Tolima EN VIVO HOY, por Libertadores: siga acá minuto a minuto

El conjunto pijao busca la clasificación a la siguiente fase de la competición.

Deportes Tolima afronta una auténtica final en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de atravesar uno de sus momentos más complicados de la temporada. El conjunto Pijao dejó escapar la posibilidad de asegurar anticipadamente su clasificación a los octavos de finaltras caer goleado 3-0 frente aCoquimbo Unido y ahora busca su clasificación en calidad de visitante.

Uno de los grandes retos para el equipo ibaguereño será mejorar considerablemente su rendimiento fuera de casa. Tolima apenas ha conseguido una victoria en sus últimos diez partidos oficiales como visitante, sumando además dos empates y siete derrotas, tres de ellas en esta edición de la Copa Libertadores.

Siga acá el minuto a minuto a de Universitario vs. Tolima

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir