🔴 Independiente Medellín vs. Atlético Nacional EN VIVO | Siga acá el partidazo del clásico paisa

Continuando con la fecha 10 de la Liga Colombiana, ahora es el turno del clásico paisa. <b>Independiente Medellín se enfrenta con su rival de patio Atlético Nacional </b>en el estadio Atanasio Girardot de Medellín a partir de las 6:20 de la tarde.Ambos equipos quieren seguir ascendiendo en la tabla.<b> El Poderoso quiere mantenerse con la buena racha con la que viene</b> y quedarse con los tres puntos para consolidarse como el nuevo líder, mientras que el<b> Verdolaga va en busca de su segunda victoria consecutiva del torneo.</b><b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/06/tabla-del-descenso-de-la-liga-colombiana-asi-quedo-tras-pasto-vs-boyaca-chico/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/06/tabla-del-descenso-de-la-liga-colombiana-asi-quedo-tras-pasto-vs-boyaca-chico/"><b>Tabla del descenso 2025: Así quedó el Cali, tras empate del Envigado y victoria del Unión Magdalena</b></a>Por el momento, <b>Medellín es el único equipo que ha ganado las últimas cinco jornadas</b> y gracias a esto se ubica en el segundo lugar a un punto del líder. Por otro lado, <b>Nacional es sexto con 16 unidades.</b>