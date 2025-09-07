EN VIVO | Envigado vs. Águilas Doradas: siga acá el partido minuto a minuto

Continuaron los clásicos de la fecha 10 de la Liga Colombiana, Envigado recibió a Águilas Doradas en la tarde de este domingo 7 de septiembre en el estadio Polideportivo Sur. Ambos equipos quedaron con los mismos puntos en la tabla.

Lea también: En flojo partido, Nacional vence a Envigado en el Atanasio Girardot

Con este resultado, Águilas Doradas se sitúa en la casilla 19 y queda con 8 puntos, al igual que Millonarios. Mientras que Envigado se posiciona en el puesto 11 con 9 unidades.

Reviva acá el minuto a minuto del partido entre Águilas Dora