EN VIVO | Envigado vs. Águilas Doradas: siga acá el partido minuto a minuto
Arranca la jornada dominical de la Liga Colombiana por la fecha 10.
Continuaron los clásicos de la fecha 10 de la Liga Colombiana, Envigado recibió a Águilas Doradas en la tarde de este domingo 7 de septiembre en el estadio Polideportivo Sur. Ambos equipos quedaron con los mismos puntos en la tabla.
Con este resultado, Águilas Doradas se sitúa en la casilla 19 y queda con 8 puntos, al igual que Millonarios. Mientras que Envigado se posiciona en el puesto 11 con 9 unidades.
Didier Palacios (Envigado) segunda tarjeta amarilla.
Hernán Lópes (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla.
Falta de Nilzo Ramírez (Envigado).
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nilzo Ramírez (Envigado) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Geindry Cuervo.
Cambio en Envigado, entra al campo Jhon Araujo sustituyendo a Dairon Valencia.
Cambio en Envigado, entra al campo Luis Gómez sustituyendo a Juan Holguín.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Javier Mena sustituyendo a Cristian Blanco.
Remate fallado por Nilzo Ramírez (Envigado) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Juan Holguín con un centro al área.
Remate fallado por Rubio España (Envigado) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dairon Valencia con un centro al área.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Didier Palacios.
Nilzo Ramírez (Envigado) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jaen Pineda (Águilas Doradas).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Rubio España (Envigado) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jaen Pineda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área.
Julián Palacios (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Julián Palacios (Envigado).
Jorge Obregón (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Luis Díaz (Envigado) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Julián Palacios.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Jhon Gamboa.
Cambio en Envigado, entra al campo Rubio España sustituyendo a Juan Cataño.
Remate fallado por Jaen Pineda (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Harrinson Mancilla.
Se reanuda el partido.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Harrinson Mancilla sustituyendo a Wilson Morelo.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Jorge Obregón sustituyendo a Yony González.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Mateo Puerta sustituyendo a Dylan Lozano debido a una lesión.
El juego está detenido debido a una lesión Dylan Lozano (Águilas Doradas).
Fuera de juego, Envigado. Luis Díaz intentó un pase en profundidad pero Bayron Garcés estaba en posición de fuera de juego.
Didier Palacios (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dylan Lozano (Águilas Doradas).
Corner,Envigado. Corner cometido por Diego Hernández.
Remate fallado por Nilzo Ramírez (Envigado) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Dylan Lozano (Águilas Doradas) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Nilzo Ramírez (Envigado) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Dylan Lozano (Águilas Doradas).
Fuera de juego, Envigado. Nilzo Ramírez intentó un pase en profundidad pero Luis Díaz estaba en posición de fuera de juego.
Didier Palacios (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Didier Palacios (Envigado).
Yony González (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Nilzo Ramírez (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Matías Ramírez (Águilas Doradas).
Cambio en Envigado, entra al campo Nilzo Ramírez sustituyendo a Tomás Soto.
Mano de Julián Palacios (Envigado).
Fuera de juego, Envigado. Luis Díaz intentó un pase en profundidad pero Bayron Garcés estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Luis Díaz (Envigado) remate con la derecha desde el centro del área.
Corner,Envigado. Corner cometido por Diego Hernández.
Falta de Juan Holguín (Envigado).
Matías Ramírez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda derecha.
Didier Palacios (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yony González (Águilas Doradas).
Fuera de juego, Envigado. Tomás Soto intentó un pase en profundidad pero Bayron Garcés estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Tomás Soto (Envigado) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Diego Hernández (Águilas Doradas).
Cambio en Envigado, entra al campo Bayron Garcés sustituyendo a Santiago Londoño.
Empieza segunda parte Envigado 0, Águilas Doradas 1.
Cambio en Águilas Doradas, entra al campo Johan Caballero sustituyendo a Benigno Palacio.
Final primera parte, Envigado 0, Águilas Doradas 1.
¡Gooooool! Envigado 0, Águilas Doradas 1. Yony González (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jaen Pineda tras un contraataque.
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Remate rechazado de Tomás Soto (Envigado) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Santiago Londoño.
Santiago Londoño (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Matías Ramírez (Águilas Doradas).
Remate fallado por Matías Ramírez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Cristian Blanco.
Remate fallado por Tomás Soto (Envigado) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Luis Díaz.
Santiago Londoño (Envigado) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Santiago Londoño (Envigado).
Hernán Lópes (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Envigado. Corner cometido por Yony González.
Corner,Envigado. Corner cometido por Cristian Blanco.
Corner,Envigado. Corner cometido por Diego Hernández.
Remate fallado por Diego Hernández (Águilas Doradas) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto. Asistencia de Hernán Lópes.
Tomás Soto (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Frank Lozano (Águilas Doradas).
Falta de Dairon Valencia (Envigado).
Wilson Morelo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Santiago Londoño (Envigado).
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Jhon Gamboa (Envigado) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Tomás Soto con un centro al área.
Corner,Envigado. Corner cometido por Geovanni Banguera.
Remate parado por bajo a la izquierda. Geindry Cuervo (Envigado) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dairon Valencia.
Falta de Geindry Cuervo (Envigado).
Matías Ramírez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, Águilas Doradas. Matías Ramírez intentó un pase en profundidad pero Wilson Morelo estaba en posición de fuera de juego.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Matías Ramírez (Águilas Doradas).
Geovanni Banguera (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Gamboa (Envigado).
Falta de Cristian Blanco (Águilas Doradas).
Geindry Cuervo (Envigado) ha recibido una falta en la banda derecha.
Remate fallado por Tomás Soto (Envigado) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Santiago Londoño.
Juan Montoya (Envigado) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yony González (Águilas Doradas).
Remate fallado por Benigno Palacio (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde la banda derecha que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dylan Lozano.
Corner,Envigado. Corner cometido por Diego Hernández.
Remate rechazado de Tomás Soto (Envigado) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dairon Valencia.
Corner,Envigado. Corner cometido por Hernán Lópes.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento