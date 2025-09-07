🔴 EN VIVO | Millonarios vs. Santa Fe en el clásico bogotano: siga acá la transmisión del partido

En el partido del cierre de la jornada sabatina por la fecha 10, se juega el clásico capitalino entre <b>Millonarios e Independiente Santa Fe, este será el partido número 323</b> en toda la historia del fútbol colombiano entre estos dos clubes. El compromiso se disputará en el estadio<b> Nemesio Camacho El Campín </b>en la ciudad de Bogotá.Este partido será entre dos equipos, que llegan con la necesidad de victoria. <b>Millonarios, que tuvo un muy mal arranque en la Liga Colombiana</b>, tiene que sumar de a tres puntos si quiere seguir acercándose al Grupo de los Ocho, de momento están en la casilla <b>decimooctava con solo siete unidades </b>cuando se llega a la mitad de la fase todos contra todos. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/02/millonarios-confirma-dura-baja-para-el-clasico-ante-santa-fe-por-liga-colombiana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/02/millonarios-confirma-dura-baja-para-el-clasico-ante-santa-fe-por-liga-colombiana/"><b>Millonarios confirma dura baja para el clásico ante Santa Fe por Liga Colombiana</b></a>En el <b>segundo ciclo como director técnico de Hernán Torres con el equipo Embajador</b>, se logró que el club volviera la triunfo ante <b>Anguilas Doradas 2-1</b> y saliera del fondo de la tabla; sin embargo, la situación del equipo no es la mejor y está casi que obligado a ganar. Por su parte, <b>el vigente campeón de Colombia, Independiente Santa Fe</b>, parece tener una caída en su rendimiento deportivo, <b>llega acumulando tres partidos sin poder ganar</b>. Perdió como visitante ante Fortaleza 0-2, empató 1-1 con Alianza FC en el partido de ida por octavos de final en la Copa Colombia y cayó 2-1 en su casa ante Once Caldas en la jornada anterior. Es importante mencionar que el plantel de <b>Jorge Bava</b>, solo tuvo tres días de descanso entre ambos torneos<b>.</b> Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/09/01/santa-fe-vs-once-caldas-en-vivo-siga-aca-el-partido-de-la-fecha-9-en-liga-colombiana-2025-ii/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/01/santa-fe-vs-once-caldas-en-vivo-siga-aca-el-partido-de-la-fecha-9-en-liga-colombiana-2025-ii/"><b>Derrota de Santa Fe ante Once Caldas en El Campín: repase aquí el partido</b></a>El equipo cardenal de momento<b> es octavo en la tabla de posiciones, con 12 puntos</b>, los mismos que <b>Alianza y Pereira</b> que ya jugaron. Para este partido <a href="https://caracol.com.co/2025/08/15/buenas-noticias-para-santa-fe-revelan-fecha-en-la-que-hugo-rodallega-estaria-de-vuelta/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/15/buenas-noticias-para-santa-fe-revelan-fecha-en-la-que-hugo-rodallega-estaria-de-vuelta/"><b>regresa a la titularidad el delantero Hugo Rodallega,</b></a> quien no era inicialista desde la final, que fue el goleador del semestre pasado.Las estadísticas más recientes están muy parejas en el clásico bogotano,<b> en los últimos cinco compromisos hay dos victorias para Santa Fe</b>, un empate y <b>dos triunfos azules.</b> El partido más reciente entre estos dos equipos fue en los cuadrangulares del semestre pasado, el 19 de junio, con victoria 2-1 para Santa Fe.