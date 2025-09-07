Liga Colombiana

🔴 EN VIVO | Millonarios vs. Santa Fe en el clásico bogotano: siga acá la transmisión del partido

Se juega el clásico número 323 en el estadio El Campín de Bogotá.

Millonarios vs. Santa Fe / Colprensa

Millonarios vs. Santa Fe / Colprensa

Laura Reina

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad