Nacional y Millonarios recibirán una millonada por jugadores de Colombia que estarán en el Mundial

La concentración de la Selección Colombia inició en Bogotá el pasado lunes con la llegada de seis jugadores, entre los que se encontraba el arquero Álvaro Montero. Luego se unió David Ospina, quien jugó su último partido con la camiseta de Nacional en la semifinal de la Liga colombiana contra Tolima.

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Los jugadores de la Tricolor irán llegando hasta completar el grupo de 26, que espera estar en su plenitud el próximo domingo 31 de mayo, un día antes del amistoso frente a Costa Rica en El Campín. Así las cosas, los futbolistas permanecerán concentrado al menos un mes, partiendo de los días previos a la Copa del Mundo.

FIFA entregará una millonada a Nacional y Millonarios

“El Programa de Ayudas a Clubes de la FIFA proporciona una estructura para que los clubes se vean recompensados por la participación de sus jugadores en la Copa Mundial de la FIFA”, se lee en la página de la FIFA. Lo anterior significa que los equipos a los que pertenecen los futbolistas, recibirán un dinero por cederlos con sus respectivas selecciones.

La FIFA también aclara que esa recompensa inicia desde el día en que el club lo cede para que se una su respectiva selección, siendo en el caso de Ospina y Montero el día 25 de mayo, hasta el último día de competencia que tenga la Tricolor en el Mundial.

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La cifra que entrega la FIFA es de USD11.000 por día (40 millones de pesos), los cuales se dividen entre los clubes en los que el jugador estuvo en los últimos dos años. En el caso de Montero, algo más de la mitad va para Millonarios y la otra parte para Vélez de Argentina, equipo en el que está desde mediados de julio de 2025.

Para el caso de David Ospina, todo el dinero le ingresará a Nacional, pues el jugador estuvo dos años en la disciplina Verdolaga. Vale la pena mencionar que todos los futbolistas tienen asignada la misma cantidad, independiente de los minutos que juegue cada uno en la competición.

Si se cuenta desde el 25 de mayo, día en el que se unieron Montero y Ospina a la concentración, hasta el último partido de Colombia en la fase de grupos que será contra Portugal el 27 de junio (34 días), la cifra es de USD 374.000 por cada uno (algo más de 1.300 millones de pesos). Si Colombia avanza más en la competición, seguirá la cuenta para beneficio de cada club.