Millonarios, eliminado de la Sudamericana: así quedó el Grupo C tras derrota en Bogotá

Se disputó la última fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, en la que Millonarios buscaba la clasificación a la siguiente ronda, que era la de playoffs, pues sabía que sería complicado avanzar directamente a octavos de final. Sin embargo, perdió ante O’Higgins y se quedó afuera del certamen internacional.

Millonarios 1-2 O’Higgins

Un baño de agua fría cayó sobre El Campín apenas al minuto 7 de compromiso. Francisco González envió un centro desde la derecha cerrado en el que ningún jugador de Millonarios se avivó para rechazar, por lo que Bastián Yañéz le ganó la posición a Sebastián Del Castillo y la mandó a guardar.

El segundo del equipo chileno llegó al minuto 38. Tiro de esquina desde la izquierda de Francisco González y Alan Robledo superó a Jorge Arias para de cabeza enviarlo a guardar, dejando sin reacción a Diego Novoa.

Para el segundo tiempo, el Embajador salió con otro semblante por los tres cambios realizados y encontró el descuento. Jugada desde la derecha de Jorge Cabezas Hurtado, pase al centro del área y definición de Rodrigo Contreras para el 1-2 parcial al 54′.

Sao Paulo 2-0 Boston River

Para que Millonarios se ilusionara con avanzar como líder de grupo necesitaba que Boston River le ganara a Sao Paulo en Brasil, situación que sería complicada para tal objetivo. El conjunto de Dorival Junior se impuso 2-0 al cuadro uruguayo y terminó alcanzando los 12 puntos, con 3 victorias y 3 empates.

Para el equipo brasileño convirtieron Artur a pase de André Silva al minuto 5′ y al 18′ Juan Acosta lo hizo en su propia puerta, para el 2-0 que sería definitivo en el compromiso.

Así terminó el Grupo C de la Sudamericana

Pos. Equipo PJ Puntos Dif. 1. Sao Paulo 6 12 +5 2. O’Higgins 6 10 +2 3. Millonarios 6 8 0 4. Boston River 6 3 -7

Una vez terminada la fase de grupos, Sao Paulo esperará en la fase de octavos de final por su rival. O’Higgins, por su parte, se medirá contra uno de lso equipos de Libertadores que haya terminado tercero, buscando seguir con vida y entrar en los mejores 16 del certamen.