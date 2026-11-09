Dólar HOY 9 de noviembre de 2026 en Colombia: la divisa inicia la jornada con un crecimiento de 9.25

El dólar estadounidense es la divisa principal en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos. Por ello es que las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por ciudadanos, inversionistas y empresarios.

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TRM dólar hoy

Para este 9 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.237,83 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 6 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del lunes con un crecimiento de la divisa de 9,25 pesos colombianos.

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Valor dólar hoy Colombia

Los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 9 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,155 - Venta a $3.231

Compran a $3,155 - Venta a $3.231 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.265

Compran a $3.075 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.210 - Venta a $3.265

Compran a $3.210 - Venta a $3.265 Medellín: Compran a $3.081 - Venta a $3.189

Compran a $3.081 - Venta a $3.189 Pereira: Compran a $3.130 - Venta a $3.210

El precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro a peso colombiano

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.624,60 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró un crecimiento de $15,90 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.44%.

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Dólar australiano a peso colombiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.250,85 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un crecimiento de $29,94 pesos colombianos y una variación del 1.35%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 94,01 dólares, lo que representa una pérdida de 4.33% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 98,43 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 93,34 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 9 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 74.697,2 dólares, lo que representa una variación de -1.483,2 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece -1,95% de terreno.

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