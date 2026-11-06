Dólar HOY 6 de noviembre de 2026 en Colombia: la divisa inicia la jornada al alza frente al COP

El dólar estadounidense es la moneda más recurrente dentro del mercado internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos entre los que se encuentra el oro, el carbón, las flores, el café y el petróleo. Por ello es que las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

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Dólar COP hoy

Para este 6 de noviembre, la divisa internacional inicia la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.228,26 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 5 de noviembre de 2026, se permite entender que la moneda extranjera comienza la jornada del viernes con un crecimiento de la divisa del 7.07 pesos colombianos.

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Valor dólar hoy Colombia

Recuerde que los valores de compra y venta en las casas de cambio se definen de manera independiente. Para este 6 de noviembre, las cotizaciones de la divisa en las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente forma:

Bogotá D.C.: Compran a $3,142 - Venta a $3.222

Compran a $3,142 - Venta a $3.222 Cali: Compran a $3.075 - Venta a $3.265

Compran a $3.075 - Venta a $3.265 Cúcuta: Compran a $3.200 - Venta a $3.250

Compran a $3.200 - Venta a $3.250 Medellín: Compran a $3.068 - Venta a $3.176

Compran a $3.068 - Venta a $3.176 Pereira: Compran a $3.120 - Venta a $3.210

Tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Precio del euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.608,70 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una perdida de $2,50 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.07%.

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Dólar canadiense

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este viernes 6 de noviembre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.297,72 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un incremento de $0,75 pesos colombianos, equivalente al 0,03%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 98,66 dólares, lo que representa un incremento de 0.33% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 100,81 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 96,68 dólares.

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Bitcoin

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este 6 de noviembre, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 75.774,4 dólares, lo que representa una variación de -3.852,7 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda decrece -4,88% de terreno.

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