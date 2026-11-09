CAF y Barranquilla formalizan crédito de USD 50 millones para impulsar proyectos ambientales

Este lunes 9 de noviembre se formalizará un convenio de financiación por 50 millones de dólares entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Alcaldía de Barranquilla, destinado a ejecutar proyectos de desarrollo sostenible y renovación urbana en la ciudad.

El acuerdo será firmado por el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

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Uno de los principales componentes del plan será la recuperación ambiental de la Ciénaga de Mallorquín, así como la protección y recuperación de playas, manglares y otros ecosistemas asociados a este complejo ambiental.

La estrategia también contempla acciones para el mantenimiento y fortalecimiento de zonas verdes y bosques urbanos, además de intervenciones en parques y plazas de la ciudad.

Dentro de los proyectos previstos se encuentra la operación de cinco estaciones de monitoreo de calidad del aire, con las que se busca fortalecer el seguimiento a las condiciones ambientales de Barranquilla.

El plan incluye además componentes relacionados con la formación artística y cultural, ampliando el alcance de las inversiones más allá de las obras de infraestructura y las intervenciones ambientales.

De acuerdo con la Alcaldía, la iniciativa ya había recibido concepto técnico favorable del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que el Distrito pudiera contratar con la CAF este crédito de libre inversión.

La formalización del financiamiento se realizará en la Ciénaga de Mallorquín, donde las autoridades presentarán los alcances de esta alianza para el desarrollo sostenible de Barranquilla.