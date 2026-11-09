Cursos gratis de cocina navideña, café y sistemas en Bogotá con el IPES

Los cursos buscan apoyar a una población que vive bajo importantes retos para acceder a oportunidades laborales y fortalecer sus ingresos. Según un balance publicado por el Instituto para la Economía Social (IPES) en diciembre de 2025, en Bogotá se estimaban 95.040 vendedores y vendedoras informales; sin embargo, para ese momento, solo 1.172 habían accedido a los servicios de la entidad. Esta brecha refleja la importancia de ampliar las oportunidades de capacitación y acompañamiento para quienes dependen de las ventas informales como sustento económico.

Durante este mes de noviembre, el Instituto para la Economía Social (IPES) ofrece tres espacios gratuitos de formación en Bogotá, dirigidos a vendedores y vendedoras informales, sus familias y comerciantes de las Plazas Distritales de Mercado.

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Según la información publicada por la Alcaldía de Bogotá, las capacitaciones buscan brindar herramientas para fortalecer las actividades comerciales, ampliar conocimientos y desarrollar habilidades que puedan convertirse en nuevas oportunidades laborales y fuentes de ingreso.

¿Qué cursos gratuitos ofrece el IPES en Bogotá durante noviembre?

De acuerdo con la programación oficial del Instituto, estos son los tres espacios de formación vigentes:

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Formación en Elaboración de Café con Métodos Alternativos

Este espacio le permitirá conocer técnicas de preparación y extracción de café mediante métodos manuales y filtrados. Además, fortalecerán sus conocimientos en barismo y aprenderán sobre las características que influyen en la calidad de la bebida.

Lugar: Centro de Hotelería y Turismo del SENA, carrera 30 # 15-53.

Centro de Hotelería y Turismo del SENA, carrera 30 # 15-53. Fechas: lunes, miércoles y viernes, del 9 al 27 de noviembre de 2026.

lunes, miércoles y viernes, del 9 al 27 de noviembre de 2026. Horario: de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Taller de Cocina Navideña

Con la llegada de la temporada decembrina, el IPES programó un taller práctico para aprender a preparar recetas navideñas y fortalecer habilidades gastronómicas.

Lugar: Centro de Innovación Gastronómica de la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre, carrera 51 # 72-13.

Centro de Innovación Gastronómica de la Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre, carrera 51 # 72-13. Fechas: del 17 al 20 de noviembre de 2026.

del 17 al 20 de noviembre de 2026. Horario: de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Formación en Mantenimiento de Computadores

Los participantes podrán adquirir conocimientos sobre diagnóstico, mantenimiento y reparación de computadores. Según el IPES, esta formación busca desarrollar habilidades técnicas que permitan ofrecer servicios y explorar oportunidades de empleo.

Lugar: Punto Vive Digital Veracruz, calle 17 # 4-71.

Punto Vive Digital Veracruz, calle 17 # 4-71. Fechas: del 10 al 24 de noviembre de 2026.

del 10 al 24 de noviembre de 2026. Horario: de 1:30 p. m. a 4:00 p. m.

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¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos del IPES?

Las personas interesadas pueden consultar el proceso de inscripción en la página oficial del Instituto, en el apartado de Formación y capacitación.

También pueden acercarse presencialmente a la Oficina de Atención al Usuario del IPES, ubicada en la carrera 9 # 10-59, en Bogotá.

Para conocer los detalles y acceder a la inscripción directamente, ingrese AQUÍ.

Estos cursos permiten adquirir conocimientos en áreas técnicas y gastronómicas que pueden aprovecharse tanto para fortalecer negocios existentes como para explorar nuevas alternativas que generen ingresos.