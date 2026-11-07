Afidro plantea paquete de medidas para recatar y aliviar las deudas del sistema de salud

Salud

En medio de las dificultades financieras que enfrenta el sistema de salud colombiano y las deudas pendientes con hospitales y otros prestadores de servicios, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) puso sobre la mesa un paquete de nueve medidas para conseguir nuevos recursos y contribuir a aliviar las obligaciones del sector.

La propuesta contempla diferentes fuentes de financiación que, según los cálculos del gremio, tendrían un potencial cercano a los 9,68 billones de pesos. El paquete incluye cambios en los aportes que realizan empresas y trabajadores, el uso de recursos que actualmente se recaudan por algunos impuestos y nuevos cobros a actividades como las apuestas por internet y las compras de videojuegos.

Cambios en los aportes de empresas y trabajadores

Dos de las medidas planteadas podrían modificar directamente los aportes que se realizan para financiar la salud.

En el caso de las empresas, Afidro propone reducir de diez a tres salarios mínimos el umbral de exoneración del aporte patronal del 8,5 % a salud. También plantea eliminar el límite de la base sobre la que se calcula esta contribución. En pocas palabras, esto significaría que más empleadores tendrían que realizar ese aporte por sus trabajadores. Según el gremio, los cambios permitirían conseguir cerca de 2,09 billones de pesos.

Para los trabajadores, la propuesta consiste en establecer una cotización progresiva, es decir, que el porcentaje del aporte aumente de acuerdo con los ingresos. La tarifa podría llegar hasta el 5,5 % para quienes reciben más de quince salarios mínimos. Esta alternativa tendría un potencial de recaudo de 1,83 billones de pesos.

Impuestos y recursos que podrían destinarse a salud

Otra de las principales alternativas consiste en utilizar los recursos que se recaudan por los impuestos a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados. Afidro plantea destinar cerca de 2,49 billones de pesos de estos gravámenes a una reserva para financiar el aseguramiento en salud.

Mientras se constituye ese mecanismo, propone utilizar el dinero para atender obligaciones pendientes del Estado relacionadas con necesidades de salud que no habrían contado con financiación suficiente en años anteriores.

El gremio también propone revisar el uso de recursos que permanecen en cuentas de las entidades territoriales. De acuerdo con sus cálculos, cerca de 1,55 billones de pesos podrían destinarse a financiar el régimen subsidiado, pagar servicios prestados a personas de bajos recursos que no están aseguradas y respaldar a los hospitales públicos.

A estos recursos se sumarían otros 90.147 millones de pesos en excedentes de aportes patronales, que podrían contribuir al pago de deudas por servicios de salud y al saneamiento financiero de la red pública, según las condiciones de disponibilidad de esos dineros.

Otra alternativa involucra a las cajas de compensación familiar. Afidro propone destinar durante cinco años 0,25 puntos porcentuales de la contribución parafiscal que reciben estas entidades al aseguramiento en salud. Según sus estimaciones, esto permitiría conseguir cerca de 1,16 billones de pesos.

El gremio sostiene que este traslado permitiría obtener recursos sin afectar las asignaciones destinadas a vivienda, infancia y adolescencia. También plantea mantener en los programas del Fondo de Protección al Cesante los saldos que todavía no estén comprometidos, hasta que se agoten.

Más cobros a las apuestas en línea y los videojuegos

El paquete también contempla dos medidas relacionadas con actividades de entretenimiento digital.

Para las apuestas en línea, Afidro propone aumentar del 15 al 20 % los derechos de explotación que pagan los operadores, calculados sobre sus ingresos después de descontar los premios. Esta modificación tendría un potencial de recaudo de 162.500 millones de pesos.

En cuanto a los videojuegos, plantea crear un impuesto al consumo del 6 % sobre pagos por suscripciones, recargas, monedas virtuales y pases para acceder a contenidos de videojuegos y juegos de destreza. Con este cobro se podrían conseguir otros 176.722 millones de pesos.

La propuesta contempla excepciones para el acceso gratuito y determinados usos educativos, de salud, formación e investigación. Entre las dos medidas, el potencial de recaudo superaría los 339.000 millones de pesos.

¿Qué otras alternativas plantea Afidro?

La propuesta incluye utilizar recursos del llamado lotto en línea para atender obligaciones pendientes del Estado por servicios de salud. El gremio plantea redirigir fondos que actualmente están asignados a investigación en salud y pensiones territoriales. Esta alternativa tendría un potencial estimado de 136.833 millones de pesos.

También propone explorar mecanismos complementarios de financiación, como los bonos de impacto social. Este modelo permitiría que inversionistas privados financien inicialmente determinadas intervenciones y que el Estado pague cuando se comprueben los resultados acordados.

A esto se suma la posibilidad de utilizar regalías para capitalizar y sanear EPS con participación territorial, y destinar en 2027 recursos disponibles de procesos de sentencias y conciliaciones a financiar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el valor que se reconoce por cada afiliado para cubrir los servicios de salud, y sus respectivos ajustes.

Estas últimas alternativas cabe mencionar, no tienen un monto de recaudo definido y dependen de condiciones específicas para su aplicación.