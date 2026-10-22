Andrés Duque, hermano del expresidente Iván Duque, será embajador plenipotenciario en Australia

El Gobierno de Abelardo De La Espriella se encuentra preparando el nombramiento de Andrés Gregorio Duque Márquez como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de Australia.

El proceso para su nombramiento ya fue iniciado, pues su nombre aparece en la página de Función Pública.

El próximo funcionario de la diplomacia, es hermano menor del expresidente Iván Duque, y trabajó en el Gobierno de Juan Manuel Santos como funcionario de la Cancillería.

¿Quién es Andrés Duque?

Andrés Duque es abogado y tiene una maestría en asuntos internacionales.

Entre 2012 y 2018, Andrés Gregorio Duque se desempeñó como funcionario de menor nivel de la Cancillería en el Vaticano.

Durante el Gobierno de su hermano Iván Duque, estuvo en el ojo público por lo acompañaba a los viajes internacionales en el avión presidencial.

Y ahora, aterriza nuevamente en el Gobierno, pero bajo la administración de Abelardo De La Espriella.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: